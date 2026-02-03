“AI導入だけ”では終わらせない。エンジニア・DX人材育成サービス『TECH PLAY Academy』AI導入担当者向け、AI定着を成功に導く組織設計を解説したホワイトペーパーを公開

パーソルイノベーション株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社 TECH PLAY Company（本社：東京都港区、TECH PLAY Company代表：片岡 秀夫）が運営する、実践型のオーダーメイド研修でDX人材を育成する『TECH PLAY Academy』（https://www.academy.techplay.jp/）は、生成AI活用に必要なスキルの変化を体系的に整理し、人材育成と役割設計の観点からその要点をまとめたホワイトペーパーの提供を本日より開始しました。

本資料では米国の最新研究をもとに生成AI時代に求められるスキルを再定義し、企業がどの能力開発を優先すべきかを簡潔に解説するとともに、生成AIの操作習得にとどまらず、業務で成果を生み出せる人材をどのように育成し、組織へ定着させるかを理解するための内容となっています。

■本資料公開の背景・概要

生成AIを導入する企業が増え、業務効率化や実験的な活用は広がりつつあります。しかしその一方で、「期待した成果が出ない」、「実証段階で止まってしまう」といった課題も多く聞かれます。

こうした差が生まれる背景には、ツールの選定や導入スピードだけでなく、人材育成をどのように設計しているかが影響している場合もあります。

本資料では、米国の最新論文「Iceberg Index」を基に、生成AIが成果につながらない背景を構造的に解説。職種ではなく“スキル単位”で仕事を捉え直し、AI代替可能性と判断責任の観点から4つのスキル領域を整理しています。さらに、成果を分ける鍵となる「Lv3.5人材」という新たな人材像を提示し、企業がどの能力を優先的に育成すべきかの指針を提供します。

■本資料でわかること

・生成AIを導入しても成果が出ない、人材育成の構造的な理由

・米国最新論文 Iceberg Index が示す、AI時代の仕事とスキルの変化

・AI代替可能性×判断責任で整理した、4つのスキル領域（AI曝露マトリクス）

・成果を生み出す鍵となる、「Lv3.5人材」という新しい人材像

■こんな方におすすめ

・生成AIを導入したが、成果が見えない方

・人材育成の方向性に悩んでいる方

・DX／AI活用を現場に定着させたい方

・経営・人事・DX部門で育成設計を担う方

■資料のダウンロードはこちらから

https://www.academy.techplay.jp/resources/document_20260123(https://www.academy.techplay.jp/resources/document_20260123)

■『TECH PLAY』について

＜ https://techplay.jp/(https://techplay.jp/) ＞

約30万人※のテクノロジー人材を会員にもつITイベント情報サービス『TECH PLAY』、累計600回以上の開催実績を持つIT関連イベントの企画立案、企業のDX推進組織の構築支援など、各種サービスを提供しています。学習機会やつながりの創出によるテクノロジー人材のエンパワーメント、企業のデータ・テクノロジー活用を促すことで、日本の産業全体におけるデジタル化の推進を目指しています。

※2025年11月末時点

■『TECH PLAY Academy』について

＜ https://www.academy.techplay.jp/(https://www.academy.techplay.jp/) ＞

『TECH PLAY Academy』は、「学ぶだけの研修を終わりにしよう。」をスローガンに、企業のDX人材育成を支援するサービスです。現場活用と定着にこだわり、これまでに大手企業100社にて研修を実施し、満足度95％超・リピート率90％超を実現。

生成AI・データサイエンス・事業開発・エンジニアなど各分野の専門家が設計した研修で、業務課題に直結する"成果を生み出す人材"を育成しています。

■パーソルイノベーション株式会社について

＜ https://persol-innovation.co.jp/(https://persol-innovation.co.jp/) ＞

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的として、2019年4月に事業を開始しました。人材紹介分野では、若年層・未経験を中心としたエッセンシャルワーク領域の人材紹介サービス『ピタテン』、採用管理・マーケティングツールを提供する『HITO-Link（ヒトリンク）』を展開しており、人材育成関連分野では、企業のDX組織構築の支援サービスを提供する『TECH PLAY（テックプレイ）』、リスキリング支援サービス『Reskilling Camp（リスキリング キャンプ）』や、コミック教材を活用した研修サービス『コミックラーニング』、副業マッチングサービス『lotsful（ロッツフル）』などを運営しています。また、新たな事業開発やデジタルトランスフォーメーションを通じて、パーソルグループのイノベーションを加速していくことを目指しています。