“カーライフまるごと” サポート　ヤマダ・モビリティ・ビジネス・プラットフォーム（YMBP）にてBUDDICAと提携し中古車販売・アフターサービスを強化

株式会社 ヤマダホールディングス



株式会社ヤマダホールディングス（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長 兼 CEO：山田 昇、以下、ヤマダホールディングス）は、お客様のカーライフをまるごとサポートするモビリティサービス事業、「ヤマダ・モビリティ・ビジネス・プラットフォーム（以下、YMBP）」において、2026年2月3日（火）より、株式会社BUDDICA（本社：香川県高松市、代表取締役：中野 優作、以下、BUDDICA）と提携し、中古車販売およびアフターサービスをさらに強化いたします。

■提携の内容

ヤマダホールディングスはBUDDICAが保有する中古車在庫の共有を受け、ヤマダデンキの自動車販売店舗での商談・購入を可能にします。これにより取り扱い車両のバリエーションが大幅に拡充され、お客様に多様な選択肢をご提供できるようになります。

また、ヤマダの車両整備・車検対応店舗とBUDDICAの連携により、お客様はご購入後も全国のヤマダデンキ店舗で安心して点検・整備・車検を受けられるようになり、より身近で便利なカーライフサポートをご利用いただけます。

■提携の背景と目的

ヤマダホールディングスは、家電を中心とした「くらしまるごと」のサポートを目指し、その戦略の一環としてカーライフ領域の強化を進めています。一方、BUDDICAは「Car and Life.」を掲げお客様に寄り添った自動車販売とアフターサービスを展開し、全国規模での顧客接点拡充とサービスインフラ強化により事業拡大を目指してきました。両社の方向性が一致したことから、このたび提携に至りました。全国に広がるヤマダデンキの店舗網と、BUDDICAが持つ自動車事業の専門性を融合させることで、クルマの購入から整備・点検まで、トータルなカーライフサポートを実現してまいります。

■今後の展望

今回の提携を皮切りに、BUDDICAが販売する車両を全国のヤマダデンキ店舗で納品したり、BUDDICAのお客様にヤマダデンキ店舗でメンテナンスサービスを提供するなど、サービスを拡充しお客様の利便性のさらなる向上を目指します。

■ヤマダ・モビリティ・ビジネス・プラットフォーム（YMBP）について

ヤマダホールディングスはグループ全体で「くらしまるごと」戦略を推進しており、お客様の「住」に関わるあらゆる商品やサービスを展開しています。YMBPは「カーライフまるごと」をコンセプトに、専用スマホアプリ「ヤマダマイくる」を通じてお客様が必要とする自動車サービスを幅広くワンストップで提供するモビリティサービスです。

YMBPの詳細は以下のサイトをご参照ください。

https://ymbp.net/introduction/

【サービス提供企業様向け】YMBPへのご参加申し込みはこちらから

https://ymbp.net/

■スマホアプリ「ヤマダマイくる」について

スマホアプリ「ヤマダマイくる」にお車情報を登録いただくと、お車に合わせたさまざまなサービスの情報を入手でき、必要なサービスに簡単にお申込みいただけます。お申込み内容に応じてお住まいの地域のYMBPパートナー事業者と連携し、サービスを提供します。また、YAMADAデジタル会員アプリと連携することで、従来のYAMADA会員様も「ヤマダマイくる」のサービスをより便利にお使いいただけます。

「ヤマダマイくる」の詳細は以下のサイトをご参照ください。

https://ymbp.net/introduction/

アプリのダウンロード：App Store(https://apps.apple.com/us/iphone/today) / Google Play(https://play.google.com/store/search?q=%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%83%80%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%81%8F%E3%82%8B&c=apps)

■株式会社BUDDICAについて

BUDDICAは、中古車流通を変革し、新たなエコシステムの構築を目指すスタートアップ企業です。

BUDDICAの詳細は以下のサイトをご参照ください。

https://www.buddica.jp/