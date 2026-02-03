NECの「Bio-IDiomエッジソフトウェア for AIカメラ」が「2025年日経優秀製品・サービス賞 グローバル部門賞」を受賞！

日本電気株式会社

NECの「Bio-IDiomエッジソフトウェア for AIカメラ」が日本経済新聞社主催「2025年日経優秀製品・サービス賞」でグローバル部門賞を受賞しました。

「日経優秀製品・サービス賞」は日本経済新聞社が毎年1回、特に優れた新製品・新サービスを表彰するもので、今年44回目を迎えます。ノミネートは公募によらず、日本経済新聞社が独自に候補となる製品・サービスを選定します。2025年は、技術開発性、価格対効果性、業績寄与度、成長性、独自性、産業・社会へのインパクトの6項目を総合的に評価し、最優秀賞を含む36点が選定されました。

今回、NECは世界No.1(注1)の認証精度を有する自社の顔認証技術と、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社のAIチップを搭載したカメラ(以下AIカメラ)を融合させたソリューションにおいて、認証精度や独自性の高さ、さらにグローバルでの顔認証システムの豊富な事業展開実績が高く評価され、グローバル部門賞を受賞しました。

【受賞理由】

受賞ソリューション：Bio-IDiomエッジソフトウェア for AIカメラ

技術分野：生体認証

ソリューション概要：

世界的権威のある米国国立標準技術研究所(NIST)が実施するベンチマークテストで世界No.1を複数回獲得しているNECの顔認証技術。光環境の変化により強い顔認証の仕組みを手のひらほどの超小型サイズであるAIカメラに搭載。これにより、窓がなく十分な照度を得にくい環境や、外光の影響を受けやすい半屋外などの環境でも高い認証精度を実現します。また、状況に応じてリアルタイムで画質を最適化、顔認証に必要となるデータ抽出をカメラ内部で行うことが可能なため、現場でのカメラごとの設定調整や運用管理の手間を軽減しつつセキュリティ強化も実現します。本ソリューションを活用することで、これまで設置場所の光環境を理由に導入が困難だった業種やシーンにおいても安全・安心に顔認証を導入することができます。

【NEC Bio-IDiomエッジソフトウェア for AIカメラ担当者からの受賞コメント】

2024年より、「簡単導入」と「安全・安心」を実現する顔認証ソリューションを開発するべく、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社様と戦略的協業を行っています。両社が有する最先端技術を活用したソリューションとして開発を進め、2025年5月には入退管理ソリューションとして販売開始、以降多数の引き合いをいただいております。今回の受賞により、さらに多くの方々にお届けできる機会に繋がったことを大変有難く思います。

NECは価値創造モデル「BluStellar(ブルーステラ)」(注2)のもと、業種横断の知見と最先端テクノロジーによりビジネスモデルを変革し、社会課題とお客さまの経営課題を解決に導きます。そのコアテクノロジーである生体認証技術(顔認証、虹彩認証、指紋認証)は、米国政府機関が主催する世界的なベンチマークテストで世界第1位の評価を複数回獲得しています。今後もサービスや機能の拡充などさらなる付加価値の創出とともに、セキュアで安全・安心なサービスの提供を通じて、お客さまの課題解決を目指します。

(注1)

米国国立標準技術研究所(NIST)によるベンチマークテストでこれまでにNo.1を複数回獲得

＜URL＞https://jpn.nec.com/biometrics/evaluation/index.html

※NISTによる評価結果は米国政府による特定のシステム、製品、サービス、企業を推奨するものではありません。



(注2)

「BluStellar(ブルーステラ)」は実績に裏打ちされた業種横断の先進的な知見と長年の開発・運用で研ぎ澄まされたNECの最先端テクノロジーにより、ビジネスモデルの変革を実現し、社会課題とお客さまの経営課題を解決に導き、お客さまを未来へ導く価値創造モデルです。

https://jpn.nec.com/dx/index.html

＜Bio-IDiomエッジソフトウェア for AIカメラについて＞

URL：https://jpn.nec.com/biometrics/services/face/sss/index.html

