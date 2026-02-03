10ギガビット・イーサネット対応、長距離伝送可能な光ファイバケーブルを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、10ギガビット高速通信に対応し、取り回しに優れたショートブーツを採用した光ファイバケーブル「HKB-MOM3LCLCシリーズ（OM3準拠）」「HKB-MOM4LCLCシリーズ（OM4準拠）」「HKB-MOS2LCLCシリーズ（OS2準拠）」を発売しました。

ノイズフリーの光伝送と柔軟スリム設計でラック内や配線ダクト内での取り回しも容易です。

データセンターや大規模ネットワーク、中規模ネットワーク、キャリア設備など、用途に合わせて最適なモデルをお選びいただけます。

【掲載ページ】

品名：メガネ型光ファイバケーブル

品番：HKB-MOM3LCLCシリーズ（OM3準拠）/HKB-MOM4LCLCシリーズ（OM4準拠）/

HKB-MOS2LCLCシリーズ（OS2準拠）

標準価格：1,562円（税抜き 1,420円）～8,404（税抜き 7,640円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=HKB-MOM3LCLC-01

ノイズに強い光ファイバ

外部からの電磁誘導を受けないため、ノイズ対策も万全です。

スリムで柔軟性が高く、取り回ししやすい

スリムで柔軟性の高いメガネ型構造のケーブルです。ラック内や配線ダクト内での取り回しに優れています。

屈曲時の出っ張りを抑えるショートブーツ設計

ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられる、ショートブーツを採用しています。

1芯接続としても使用できる

分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯（シンプレックス）接続としても使用可能です。

LSZH外被採用

火災時の煙の発生を抑え、有毒なハロゲンガスを放出しない、LSZH（Low Smoke Zero Halogen：低煙ゼロハロゲン）外被を採用しています。 火災時の安全性に配慮したケーブルです。

送受信の判別ができる番号付き

分割した際、送信・受信側が分かるようにナンバリングされています。

データセンターや高速ネットワーク構築に最適な「HKB-MOM3LCLCシリーズ」「HKB-MOM4LCLCシリーズ」

3500MHzの優れた帯域幅で、最大400mまで10Gbps伝送に対応します。高速通信が求められるデータセンターや高速ネットワーク構築に最適です。

通信キャリア設備や大規模ネットワークのバックボーン構築に最適な「HKB-MOS2LCLCシリーズ」

10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能です。通信キャリア設備や大規模ネットワークのバックボーン構築に適合しています。

ラインアップ

HKB-MOM3LCLC（OM3）HKB-MOM4LCLC（OM4）HKB-MOS2LCLC（OS2）

------------------------------------------------------------------------------------------------

【関連ページ】

光ファイバケーブル（LCコネクタ-LCコネクタ）

https://www.sanwa.co.jp/product/network/hikaricable/lclc.html

10G対応OM4・OM3光ファイバケーブル

https://www.sanwa.co.jp/product/network/hikaricable/10g.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/HKB-MOM3LCLC-01

■サンワサプライ WEBサイト

https://www.sanwa.co.jp/

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

https://twitter.com/sanwainfo

■サンワサプライ Facebook

https://fb.me/SanwaSupplyJP

■YouTube公式チャンネル

http://sanwa.jp/youtube

------------------------------------------------------------------------------------------------

https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5786-e13bd0374f4f9c10f7a5fbb6fbb3d2f8.pdf