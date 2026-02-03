SD・EDレンズを採用。メイドインジャパン高性能6枚玉屈折鏡筒「SJH-75UF」を発売

株式会社サイトロンジャパン

株式会社サイトロンジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉晃）は、SD・EDレンズを採用し、収差を極限まで補正した6群6枚構成の高性能屈折望遠鏡「SJH-75UF」を2026年2月13日に発売します。

■製品特長

極限まで収差を減らした完全新規設計の「ウルトラ・フラットフィールド」アストログラフ

- SDレンズ・EDレンズを含む口径75mm、6群6枚のレンズで構成され、極限まで収差を減らしたウルトラ・フラットフィールド設計のアストログラフです。- 国内の往年の名機の設計に携わった熟練設計者が望遠鏡設計の限界に挑み、完全新規設計で製作した、サイトロンジャパンのフラッグシップ天体望遠鏡です。

目指したのは究極の点像

- 「星を写野の隅々までシャープな点に写す」という望遠鏡の基本的な機能を徹底的に追求し、極めて高い解像力を実現。- スポットダイアグラム直径は、中心で約0.67μm※１、フルサイズ最周辺でも1.31μm※１という、回折限界のエアリーディスクよりも遥かに小さな値で設計されています。- フルサイズカメラの視野全体、どの部分を切り取っても完璧な点像が得られることにより、撮影の幅を広げ、天体写真のより一層のクオリティアップが期待できます。作例：M45プレアデス星団｜撮影データ：SJH-75UF / Player One ZEUS455-C ゲイン125 180秒×30枚※1：スポットダイアグラムは設計値です。※ストレール比は設計値です。

天体写真撮影のあらゆるニーズに応えるスペック

- 口径75mm、焦点距離375mm、口径比1：5というスペックにより、メジャーな星雲・星団の撮影に適しています。また、高解像な設計を活かし、小サイズCMOSセンサーを取り付けて、見かけの大きさが小さい天体を撮影する際にも、解像感を損なうことなくお使いいただけます。- 口径比1：5（F5）は天体望遠鏡としては比較的明るい一方で、入射角依存で特性が変化する蒸着膜フィルターとの相性問題も発生しにくく、明るさと使いやすさを兼ね備えています。- レンズには全面ULR（Ultra Low Reflection）コーティングを施し、反射による損失を最小限に抑えています。明るい視界を確保するとともに、フレアやゴーストの発生も低減します。- イメージサークルはフルサイズ対応のφ44mmです。接眼部に最も近いレンズにも大口径のものを配置し、周辺光量はイメージサークル最周辺でも約90％を確保。口径食による星割れの大きな原因も排除しました。

特殊低反射アルマイト採用

- レンズの間隔環や遮光環の一部には、特殊低反射アルマイトを施し、視野外から入射する光によって発生するハレーションやゴーストを大幅に低減しました。- 特殊低反射アルマイトは、アルマイト処理時に表面に特殊な加工を施すことにより、従来の低反射アルマイト処理と比較して可視光から近赤外線の光の反射を大幅に抑制します。また、アルマイトは強固な酸化皮膜を形成するため、耐久性に優れ、長期間安定した特性を維持します。

快適な天体観測をささえる各種装備

- フォーカサーにはデュアルスピード・ラックアンドピニオン方式を採用。重量のあるカメラを取り付けた場合にも影響がないように、ベアリングレールガイドで正確に保持されています。- フォーカスノブ底部には、サードパーティ製電動フォーカサーの取り付けに使用可能なM4ネジ穴を標準装備。市販されている多くの電動フォーカサーの取り付けに対応しています。- 伸縮式フードを搭載。収納時はコンパクトに収納でき、展開時は内部に切られたネジによってしっかりと固定できるため、撮影中にずり落ちる心配がありません。- 接眼部へのカメラやカメラアダプターの取り付けは、50.8mm径・31.7mm径の差し込みと、M48×P0.75mmのねじ込みで対応します。また、アダプター内にはM48×0.75mmフィルター、M52×0.75mmフィルターの取り付けが可能です。- カメラを付けたまま縦横構図を変えることができる360°回転装置を接眼部に標準装備。オフアキシスガイダーやフィルターホイールとも干渉しにくい設計です。- 鏡筒バンド、45mm幅ドブテイルバー、トッププレート、ファインダー台座が付属します。

メイドインジャパンの確かな品質

新潟県胎内市にあるサイトロンジャパン新潟胎内工場にて組み立て、品質検査をおこなっています。長年光学製品を作り続けてきた熟練工により、一台ずつ丁寧に組み立てられ、厳しい品質基準をクリアしたものだけが出荷されます。

安心の5年保証

厳しく管理された組み立て品質により、長期間安定した性能をお約束します。末永く安心してお使いいただけるように、ご購入から5年以内に発生した自然故障(※２)は、製品保証にて無償修理いたします。

※２：取扱説明書に従った通常使用において発生する製品の故障。

■主な仕様

口径：75mm

焦点距離：375mm

口径比：F5

イメージサークル：φ44mm

レンズ構成：6群6枚（うちSDガラス2枚、EDガラス１枚使用）

分解能：1.55秒角

極限等級：11.1等

集光力：114倍

全長：収納時 376mm

伸長時 472mm（ドローチューブ繰込み時）

鏡筒部直径：φ100mm

フード外径：φ115mm

質量：約4.3kg（鏡筒のみ）

筒外焦点位置：約106mm（回転装置後端から焦点面まで）

ドローチューブ繰り出し量：約58mm

■発売概要

メーカー：サイトロンジャパン

商品名：SJH-75UF

JANコード：4541607782655

希望小売価格：698,500円（税込）

発売日：2026年2月13日（金）

取扱店：天体望遠鏡専門店

【製品についてのお問合せ】

株式会社サイトロンジャパン

お客様相談室 TEL：03-6908-3116

株式会社サイトロンジャパン

1961年に双眼鏡などの光学製品を扱う専門商社として創業しました。現在は、双眼鏡や天体望遠鏡、フィルターなどの光学機器の製造・販売に加え、海外製交換レンズブランドや、世界トップクラスの天体望遠鏡メーカーの日本国内総代理業務も手がけています。また、企業や自治体が主催する星空観望会やイベントへの協力も行っています。



https://www.sightron.co.jp