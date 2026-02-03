アクアクララから “ありがとう”の感謝を込めて「25周年キャンペーン第2弾」スタート！

アクアクララ株式会社

水を通じて“生活”“環境”“健康”の創造を目指すアクアクララ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：藤井靖之)は、「くらし満たす、たしかなお水」をお届けするために2000年のアクアクララブランドの誕生から、宅配水事業のリーディングカンパニーとしてお水にこだわり続けて25周年を迎えました。日頃の感謝を込めて、2026年2月3日（火）から2026年5月12日（火）まで「25周年キャンペーン第2弾」を開催いたします。

■新規入会キャンペーン

アクアクララに新規ご入会いただくと、抽選で25人に1人Amazonギフトカード10,000円分（Eメールタイプ）をプレゼントいたします。さらに、もれなく「初回無料特典」のウォーターボトルが通常2本のところ1本増量で合計3本となります。

名称： 25周年キャンペーン第2弾

期間： 2026年2月3日（火）～2026年5月12日（火）

キャンペーンサイト： https://www.aquaclara.co.jp/cmp/

※Amazon.co.jpは、本特典のスポンサーではありません。

※本キャンペーンはアクアクララ株式会社による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。アクアクララ株式会社キャンペーン事務局【0120-331-626】までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。

■25周年記念特設サイト

ありがとうの気持ちを込めて、これからもずっと。特設サイトにてアクアクララの歩みや25周年記念企画をご紹介いたします。ぜひ、ご覧ください。

25周年記念特設サイト： https://www.aquaclara.co.jp/25th/

アクアクララは、これからもより一層お客様にご満足いただける商品作りを目指し、サービスと品質の向上に努めてまいります。

【アクアクララのご紹介】

全国各地の優良地場企業と契約し、高純度デザインウォーターの製造から販売、宅配に至るまでを一貫して行う事業をフランチャイズ展開。オフィスや家庭向け専用ウォーターサーバーの業界大手となっている。

□所在地：東京都港区港南1-6-31 品川東急ビル4階

□代表取締役社長：藤井靖之

□事業内容：清涼飲料水製造・宅配事業、清涼飲料水宅配フランチャイズ本部事業

https://www.aquaclara.co.jp/