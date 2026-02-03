ネオジャパン、スポーツ庁の「スポーツエールカンパニー2026」に認定

株式会社ネオジャパン

株式会社ネオジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：齋藤 晶議）は、従業員の健康増進のためにスポーツ活動の実施に向けて積極的な取り組みを行っている企業をスポーツ庁が認定する「スポーツエールカンパニー2026」に認定されました。

【ネオジャパンの取り組み例】

■講師を招いての運動指導等を実施

■地域のマラソン大会への参加サポート：

スポーツ振興・社会貢献・地域貢献活動の一環として、社員のFMヨコハママラソン出走資金を補助

コラム記事「FMヨコハマ マラソン 2025に参加」：https://www.neo.co.jp/column/20250317/

■社内部活動のサポート：野球チームへの活動資金補助等

当社は、社員一人ひとりの安全と健康の確保が企業経営の基盤と認識し、スポーツを通じた健康増進と社内外コミュニケーションの促進を行っています。

今後も、誰もが健康で働きやすい職場環境の整備に取り組んでまいります。

【スポーツエールカンパニーとは】

スポーツ庁では、朝や昼休みなどに体操・ストレッチをするなどの運動機会の提供や、階段の利用や徒歩・自転車通勤の奨励、あるいはスタンディングミーティングの実施など、スポーツ競技に限らず、社員の健康増進のためスポーツの実施に向けた積極的な取組を行っている企業を「スポーツエールカンパニー」（英語名称：Sports Yell Company）として認定する制度を実施しています。

スポーツエールカンパニー：https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1399048.htm

【ネオジャパンについて】

ネオジャパンは、1992年の創業から30年以上、グループウェアを代表とするビジネスコミュニケーションツールの開発を行ってきました。弊社の主力製品であるグループウェア「desknet's NEO」の販売実績は530万ユーザー※を超えており、会社・団体の規模や業種を問わず、製造業、医療・福祉、建設業、サービス業、学校、また地方自治体や官公庁など、幅広いお客さまにご利用いただいています。

※クラウド版契約ユーザー数とパッケージ版販売累計ユーザー数の合計（2025年5月現在）

【ネオジャパン 会社概要】

会社名 ： 株式会社ネオジャパン（コード：3921、東証プライム市場）

代表者 ： 代表取締役社長 齋藤 晶議

所在地 ： 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー10F

営業所 ： 大阪、名古屋、福岡

設立 ： 1992年2月

URL ： https://www.neo.co.jp/

※このプレスリリースに掲載されている会社名、商品名は各社の商標および登録商標です。