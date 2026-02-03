【製薬AI活用】東大松尾研発EQUES、「AI×DX寺子屋 learning」を提供開始。実務直結型e-learningで生成AIを習得。

株式会社EQUES

東大松尾研発スタートアップとして、製薬業界をはじめとするAI研究・受託開発および、品質保証業務のAI SaaS「QAI-Generator（ https://qai-generator.eques.co.jp/ ）(https://qai-generator.eques.co.jp/)」を提供する株式会社EQUES（本社：東京都文京区、代表取締役：岸 尚希、以下当社）は、生成AIの具体的な業務ユースケースを体系的に学べるe-learningプラットフォーム「AI×DX寺子屋 learning」を開始いたしました。

本サービスは、当社が「QAI-Generator」を通じて培ってきた製薬業界の業務フローへの深い理解と、最先端のAI技術を融合させた教育プログラムです。1回10分程度の学習動画と確認テストを通じ、実務に直結する生成AIスキルを効率的に習得できます。第一弾として品質保証（GMP）やMR（医薬情報担当者）など、製薬業界の現場に特化したコンテンツを展開し、業界全体のDXを「人材育成」の側面から強力に支援します。

■ サービス開発の背景：ツール導入の先にある「活用」の壁

お問い合わせはこちら :https://aidxterakoya.eques.co.jp/#register

製薬業界において生成AIの導入が進む一方、厳格な規制環境（GMP等）や専門性の高い業務プロセスが壁となり、「導入したツールを現場が使いこなせない」「具体的な業務への繋げ方がわからない」といった課題が顕在化しています。

当社はこれまで、製薬企業の品質保証業務を支援する「QAI-Generator」の提供を通じて、現場のリアルな課題に向き合ってまいりました。その中で得られた「現場で本当に必要とされるAI活用術」を、より多くのビジネスパーソンに届けるため、本プラットフォームを開発しました。単なるAIの一般論ではなく、業界のドメイン知識に基づいた「明日から使える」実践知を提供します。

■ 本サービスの特徴

1. 1回10分程度のマイクロラーニングと習得度確認テスト

多忙なビジネスパーソンでも継続できるよう、全ての講座を10分程度の動画に凝縮。各講座には5問の4択確認テスト（解説付き）が付属しており、知識の定着を確実にします。

2. 「コピー＆ペースト」で即実行。実務用プロンプト提供機能

動画視聴後の確認テストの様子。2分で動画の知識の定着を確認できます。

動画で学んだ内容をその場ですぐに試せるよう、実務に使用できるプロンプトをコピー＆ペースト出来る機能を搭載。学習から実践へのリードタイムをゼロにします。

3. 学習進捗を見える化するマイページ・管理機能

受講者本人のマイページでは、受講中のコース、修了状況、総学習時間、進捗率を一目で確認可能。また、管理者（上司・人事担当者等）が組織全体の学習進捗を把握できる機能も実装予定。企業のDX教育の基盤としてご活用いただけます。

4. 業界特化型の高度なコンテンツ構成

マイページの様子。一目で受講コースの進捗や修了状況などを確認できます。

現在は製薬分野・業務に特化した教材を展開しており、品質保証（GMP）関連の教材を公開中。今月内にはMR（医薬情報担当者）に関するコンテンツも公開予定です。他業種のコンテンツも随時追加予定です。

■ サービス詳細・料金

■【限定10社】無料トライアル実施中！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/101360/table/19_1_5a7959348e80d73e4a04950979840d36.jpg?v=202602030421 ]

2026年2月3日現在、10社限定で無料トライアルを実施しております。

製薬業界でAI導入を考えていらっしゃる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■ 株式会社EQUESについて

株式会社EQUESは、「最先端の機械学習技術を操り社会の発展に加速させる」をミッションに掲げる、東京大学 松尾・岩澤研究室発のAIスタートアップです。研究開発の最前線で生まれる技術を、実際の業務現場で活用可能な形に昇華させ、社会の発展を加速させることを目指しています。お客様の課題に寄り添い、要件定義から運用まで一気通貫でサポートする「伴走型技術開発」や、製薬業界の課題を解決する「製薬AI事業」などを展開しています。

会社名：株式会社EQUES

所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷 3-30-10 本郷K&Kビル2F

代表者：代表取締役 岸 尚希

事業内容：伴走型技術開発事業、製薬AI事業