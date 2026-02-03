【ラグナロクオンライン】王家主催のお茶会「ロイヤル・スウィート・ティーパーティー～完全数の光絶天～」がスタート！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社「ロイヤル・スウィート・ティーパーティー ～完全数の光絶天～」開催！

バレンタインの時期にあわせて、ルーンミッドガッツ王国の七王家が登場する「ロイヤル・スウィート・ティーパーティー ～完全数の光絶天～」を開催いたします。

イベント限定メモリアルダンジョンやイベント限定クエストを達成すると入手できる「ロイヤルチョコパック」が「新ロイヤルチョコパック」に。さらに、全ワールドあわせて先着限定の「サイン入りカードに交換できるチケット」が手に入るチャンスもあります！ 今年のサイン会に参戦するメンバーは、ちょっぴりビターなゲストになるようです。

今年のバレンタインは七王家が主催するパーティーにぜひ出席しちゃいましょう。

■「コスたまCuteV」クマとゴシック要素いっぱいのラインナップ

「コスたまCuteV」クマとゴシック要素いっぱいのラインナップ

商品概要

タイトル：ラグナロクオンライン

ジャンル：MMORPG

課金形態：1,500円［税込］/30日間

公式サイト：https://ragnarokonline.gungho.jp/

23周年ロゴタイトルロゴ『ラグナロクオンライン』について

https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/

「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。

