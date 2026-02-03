ピクシブ、BEAMS、YOYOGIMORIも登壇！3DCG×ファッションの今とこれからを知る、1週間のオンラインイベント『CGWORLD Fashion Week』タイムテーブル全公開

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp/）は、2026年2月9日（月）から15日（日）まで、「CGWORLD Fashion Week」を開催します。

詳細を見る :https://cgworld.jp/special/fashion-week/vol1/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=organic&utm_campaign=2602_cgwfw

CGWORLDが初開催する、CGとファッションの“今”と“これから”を伝える1週間のオンラインイベント「CGWORLD Fashion Week」。このたび、全セッションのタイムテーブルを公開しました。

イベントには、サンリオ、ケイウノ、and ST、harmony、VGlabなどに加え、バーチャル世界で注目を集めるYOYOGI MORI、ピクシブ、そしてBEAMSが新たに登壇します。

デジタルファッションだけでなく、アパレルやジュエリーブランドも登壇する本イベントは、ファッションとCG、それぞれの領域を横断しながら可能性を探る1週間です。業界情報を知るだけでなく、技術・キャリア・市場動向まで立体的に学べる内容となっています。

配信当日は、登壇者がYouTubeのチャット欄にて待機。セッションを視聴しながら、気になった点をその場で質問することが可能です。

※一部、チャットでの質問を受け付けていないセッションもございます。

追加3セッションは、デジタルファッションだけでなく、服飾学生、アパレル業界で活躍する方にも必見の内容が勢揃い

YOYOGI MORIによるセッションでは、イラストを3DCG化する際の思考や判断軸を、実演を交えて解説。後半ではキャリアの話題にも触れ、服飾の知識がデジタル領域でどのように活かせるのかを紹介します。アパレル業界や服飾学生で、デジタル分野への就職・転身を考えている方必見の内容です。

ピクシブの3Dビジネス室メンバーと、「OGRE」を主宰する鬼木氏が登壇する回では、最新のBOOTH市場データやコミュニティの熱量を共有。

CGWORLD編集長の池田大樹とともに、3Dファッション制作・販売手法の「今」を紐解きます。

ファッション業界の最前線を歩んできたBEAMSは、2020年から継続して取り組んできたVRChat上での活動に触れます。3D衣装の販売や、ワールド「Tokyo Mood by BEAMS」でのイベントなどを通じて育まれてきた、ファッションとカルチャーを軸としたコミュニティの可能性について語ります。

■タイムテーブル全ラインナップ

Day1

・キャラクターをCG世界でも“まとう”時代へ サンリオが挑む、バーチャル×ファッションの新体験（登壇者：サンリオ）

・イラストを “服” に翻訳する仕事：3D縫製の判断ポイント（登壇者：YOYOGI MORI）

Day2

・VRChatと3Dファッションビジネスの今（登壇者：ピクシブ、「OGRE」鬼木氏）

Day3

・『Marvelous Designerネクストレベル』刊行記念 著者が解説！ワンランク上のデザイン発想・魅せ方とは？（登壇者：齋木 有希子、高橋 真理）

・『Marvelous Designerネクストレベル』著者が教える！「リボン」で学ぶ、魅せ方のテクニック（講師：齋木 有希子、高橋 真理）

Day4

・ケイウノが語る、ZBrushで進化するオーダーメイドジュエリー製作（登壇者：ケイウノ）

Day5

・メタバース→リアル→メタバース and STが切り拓く、アパレルの新たな購買体験（登壇者：and ST）

・楽しさの共有が育むコミュニティー 豊かなバーチャルカルチャーに見いだすBEAMSの役割（登壇者：BEAMS）

Day6

・毎日世界で1.5億人が遊ぶRoblox 良質なアイテム制作から出品まで！服づくりの極意とは（登壇者：harmony）

・3DCGは服づくりをどう変えたのか ANREALAGEとVGlabの実践（登壇者： VGlab 李在龍氏）

Day7

・Fashion Illustration Labo ファッションイラストラボ（講師：急行2号、ふるり、miya(ミヤマアユミ) 、nowri ※有料講座）

※YouTubeにて無料配信。一部申込が必要です。（Day7は有料）

■申込必須のイベント

Day3 『Marvelous Designerネクストレベル』著者が教える！「リボン」で学ぶ、魅せ方のテクニック

『Marvelous Designerネクストレベル』著者の齋木 有希子 氏、高橋 真理氏が、書籍でも取り上げている「リボン」の作り方をレクチャーします。Marvelous Designerを使った服づくりで、ワンランク上のクオリティを目指したい方にとっては、ファッションCGを手掛けるプロの2人の講義を受ける貴重な機会。ぜひ一緒にトライしましょう！（リアル・オンライン両方で実施）

詳細・申込はこちら :https://www.borndigital.co.jp/seminar/0211_fw_mdnextlevel/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=organic&utm_campaign=2602_cgwfw_handsonDay7 『Fashion Illustration Labo ファッションイラストラボ』

「おしゃれに描けない」「もっと魅力的に描きたいけど、何をどう変えればいいかわからない」そんな悩みを解決するため、人気イラストレーターが服の描き方だけでなく、“表現するための考え方”を徹底解説。

服や小物の着眼点、ポーズや色使いの判断軸、観察を自分のスタイルに落とし込む方法を学び、ワンパターンを脱却して個性を磨くファッションイラストイベント。

■ファッションイラストラボ詳細

開催日時：2026年2月15日（日）11：00 ～ 17：40

講義時間：各セッション70分

アーカイブ配信：あり

※期間限定

※アーカイブ配信は開催後、1週間以内にご登録メールアドレスへ配信します

Ticket：\4,400(税込)

詳細・申込はこちら :https://cgworld.jp/special/fashion-week/vol1/event/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=organic&utm_campaign=2602_cgwfw_fll

CGWORLD vol.331「デジタルファッション制作ハンドブック2026」

服づくりの基本知識から、Marvelous Designerユーザー必見のTIPS、VRChat・ゲーム・ライブなどの制作事例まで、リアリティある衣服表現のノウハウが詰まった全56ページの大特集をお届け。

詳細を見る :https://cgworld.jp/flashnews/cgw331-pr.html?utm_source=PRTIMES&utm_medium=organic&utm_campaign=2602_cgwfw_cgw

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/216_1_da6969f608324dc992afc81239bb30fb.jpg?v=202602030351 ]詳細はこちら :https://cgworld.jp/special/fashion-week/vol1/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=organic&utm_campaign=2602_cgwfw

・ボーンデジタルとは

ボーンデジタルはアニメ・ゲーム・映画といったエンターテインメント業界や、製造・建築・アパレル業界など様々な分野でデジタルコンテンツを制作する方を支援しています。お客様が優れたコンテンツを生み出すために必要な専用のソフトウェアやハードウェアの導入支援、技術習得に役立つ書籍や雑誌の発行、セミナー・トレーニングの企画運営など、多角的なサポートを行っています。

https://www.borndigital.co.jp