発行・償還プラットフォーム「JPYC EX」の累計口座開設数が13,000件、累計発行額が10億円を突破

JPYC株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：岡部 典孝）は、日本円ステーブルコイン「JPYC」の発行・償還サービス「JPYC EX」において、累計発行額が10億円を突破し、口座開設数が13,000件に到達したことをお知らせします（2026年2月2日現在）。JPYC EXは、誰もが日本円ステーブルコインを安心して利用できる環境の提供を目指し、着実に成長を続けています。

ユーザーの利用状況とエコシステムの拡大

JPYC EXは、日本円と連動するステーブルコイン「JPYC」を、法令に準拠した形で発行・償還できるインフラとして提供されています。サービス開始以降、個人ユーザーのみならず、スタートアップや既存事業者、Web3関連プロジェクトなど、多様な主体に利用されることで、口座開設数は13,000件、累計発行額は10億円を超える規模へと成長しました。

JPYCの利用シーンは、オンライン決済や実店舗での決済をはじめ、キャンペーン施策におけるインセンティブ配布、JPYCとポイントを組み合わせた活用、さらにはブロックチェーンを活用した新規サービスの実証実験など、活用領域は実務的かつ具体的なユースケースへと着実に広がっています。これにより、JPYCは「価格変動を抑えたデジタル円」として、実用性を重視するユースケースの中で存在感を高めています。

これらの多様な活用事例が積み重なることで、JPYCの流通量は着実に拡大しており、それに伴い関連サービスやパートナーとの連携も進展しています。日本円ステーブルコインとしての価格安定性と、発行・償還の透明性を備えたJPYCは、実務に耐えうる金融インフラとしての評価を高めています。

JPYC EXは、こうした利用拡大を支える発行・償還の基盤として機能しており、JPYCが継続的に利用される環境の整備に寄与しています。その結果、JPYCを軸とした取り組みが点ではなく面として広がり、日本円ステーブルコインを活用したエコシステムが段階的に形成されています。

今後の展開

当社は、発行対応チェーンのさらなる拡大や、ユーザー体験の継続的な改善を通じて、「JPYC」の利便性および信頼性を一層高めてまいります。日本で初めて日本円ステーブルコインを発行する資金移動業者として、安全かつ安定的な運用を徹底し、社会的責務を果たしてまいります。

日本円ステーブルコイン「JPYC」の特徴

当社が発行する日本円ステーブルコイン「JPYC」は、日本円と1：1で交換可能な日本円ステーブルコインであり、裏付け資産は日本円（預貯金および国債）によって保全します。これにより、お客様は同額の日本円に償還できるステーブルコインを利用できます。今回の資金移動業で発行される日本円ステーブルコイン「JPYC」はAvalanche、Ethereum、Polygonの3つのチェーンで発行されています。

日本円ステーブルコイン「JPYC」は、スマートコントラクトと組み合わせた様々なオンチェーンサービスだけでなく、将来的には給与や報酬として受け取る、ATMを介して現金として引き出すなど、多種多様な方面でのユースケースの可能性があり、未来の金融インフラとして幅広い活用方法が期待できます。

JPYCで生まれる新しい経済圏

JPYCは、誰でも自由に組み込むことができる「オープンな金融インフラ」として、様々な事業者による自由な利活用を想定して設計されています。こうした開かれた設計思想のもと、JPYCを活用した新たなユースケースの創出と拡大を支援し、金融・決済分野におけるイノベーションを後押ししていくことが、当社の重要な使命であると考えております。

実店舗・EC決済、企業間精算、Web3ウォレット、法人会計・SaaS、クリエイター支援など、幅広い領域での連携が進むことにより、JPYCを基盤とした新しい経済圏が急速に形成されつつあります。こうしたパートナーシップを礎に、今後3年で10兆円規模の発行残高を実現することを目指し、ステーブルコインを通じた新たな社会インフラの創造に挑戦してまいります。この潮流を加速させるためにも、パートナー企業との連携を一層強化し、法人・個人問わず幅広いニーズに応えるプロダクト開発とエコシステム構築に努めてまいります。

JPYCを通じて、日本国内はもとより、グローバルな環境においても、日本円ステーブルコインの新たな可能性を切り拓いてまいります。

JPYC株式会社について

当社は、2021年よりステーブルコインに関する事業を展開しています。これまで、前払式支払手段として日本円トークン「JPYC Prepaid」を発行してまいりました。資金移動業者の登録を得て、国内資金移動業者としては初めてとなる日本円ステーブルコイン「JPYC」の発行を通じ、国内外における日本円ステーブルコイン事業の中核的存在を担い、透明性や低コスト送金といった特性を活かし、効率的なデジタル金融イノベーションを推進してまいります。

会社概要

・会社名 ：JPYC株式会社

・代表者 ：代表取締役 岡部 典孝

・所在地 ：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル４階 FINOLAB内

・設立 ：2019年11月

・事業内容 ：電子決済手段の発行及び償還、ステーブルコイン等ブロックチェーンに関す るコンサルティング、他

・加入団体 ：一般社団法人 ブロックチェーン推進協会（BCCC） 会員

一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会（JCBA） 会員

一般社団法人 日本資金決済業協会 第一種会員

一般社団法人 Fintech協会 ベンチャー会員

デジタルアセット共創コンソーシアム（DCC）

一般社団法人 JPCrypto-ISAC 正会員

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会（JVCEA） 第一種会員

・ホームページ ：https://corporate.jpyc.co.jp/

・X（Twitter） ：https://x.com/jpyc_official