＜News＞レトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』にて2026年2月3日に『アースバウンド（PC-6001版）』を無料配信開始

株式会社Ｄ４エンタープライズ

2026年2月3日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』において、新規コンテンツ『アースバウンド（PC-6001版）』の無料配信を開始しました。

ゲーム画面１ゲーム画面２ゲーム画面３タイトル画面（カラ―モード）タイトル画面（モノクロモード）



覚えているのはレディ・ジューンという女性の名前だけ。

ユニークな世界を舞台に、不思議な冒険が始まる……。



タイトル ： アースバウンド（PC-6001版）

ジャンル ： アドベンチャーゲーム

メーカー ： クリスタルソフト

オリジナル版発売年：1984年

配信サイトURL ： https://www.amusement-center.com/project/egg/game/?product_id=1996

紹介動画URL ： https://youtu.be/npXoB3dsGOw

発 売 日 ： 2026年2月3日

価 格 ： 無料

（※ プロジェクトEGG月額サービス登録が必要です。）

権利表記 ：

(C)2026 D4Enterprise Co.,Ltd. / (C)2026 MSX Licensing Corporation.



ある朝、目を覚ますと、あなたは自分がいったい何者なのか、そして今まで何をしていたのか、何も思い出せない。たったひとつ思い出せるのは、レディ・ジューンという人の名前だけ。そこで、あなたはあなたが目を覚ましたコウマス・チェアという村を出て、人の噂を頼りに、とうとうこのラ・テールの村の入口にやってきた。ここには、ジューンという不思議な力を持つ女が住んでいるらしいのだ。とにかく、今あなたにできることは、この村の中でレディ・ジューンを捜し出すか、それとも何か手掛かりになるものを見つけることなのだ。



本作は1983年にリリースされたアドベンチャーゲーム。プレイヤーは記憶喪失になってしまった主人公となって、ラ・テールの村でレディ・ジューンという女性を探すことになります。



ゲームはコマンド選択方式ではなく、レトロゲームファンには懐かしの英語入力方式。シーンに応じて「OPEN DOOR」「GIVE MONEY」「GO FORWARD」など、名詞や動詞を入力することで進行します。英語入力はもちろん、見えているものだけで何かをするのではなく、アイテムを手に入れたり、持っている道具を駆使して障害を突破するといった展開もあるため、なかなかに手応えのあるプレイが楽しめることでしょう。果たして自分は何者なのでしょうか……。

※ 『プロジェクトEGG』とは

PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

