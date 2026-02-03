AVerMedia 配信・録画ソフト「Streaming Center」を機能強化。AIによるレトロゲーム配信の高画質化と次世代圧縮AV1エンコードに対応

アバーメディア・テクノロジーズ株式会社

アバーメディア・テクノロジーズ株式会社（東京都千代田区）は、PC向け配信・録画ソフトウェア

「Streaming Center」 の機能アップデートを発表しました。

本アップデートでは、AI技術を活用した RTX Video Super Resolution および次世代映像圧縮フォーマット AV1 エンコード に新たに対応し、配信スタイルや映像ソースの異なるクリエイターそれぞれの制作環境を強化します。

近年、クリエイターの映像制作は多様化しており、最新ゲームだけでなく、レトロゲーム機や旧世代コンソール、 さらには過去に収録した素材など、解像度や品質の異なる映像を扱う機会が増えています。

Streaming Center は、こうした実際の制作現場のニーズを踏まえ、低解像度映像の高画質化と、高効率な配信・録画を両立する機能強化を通じて、クリエイターの制作環境を支援するソフトウェアとして進化を続けています。

AIでレトロゲーム配信を高画質化する RTX Video Super Resolution 対応

今回のアップデートでは、AI技術を活用した RTX Video Super Resolution に新たに対応しました。

NVIDIA RTX GPU の AI 映像処理技術を活用することで、低解像度の映像ソースをリアルタイムで高精細化することが可能です。

（※NVIDIA RTX グラフィックスカードおよび対応ドライバーが必要）

本機能は、ファミリーコンピュータやスーパーファミコンなどのレトロゲーム機、または旧世代コンソールを使用した配信シーンに特に適しています。

映像を拡大した際に発生しがちなぼやけやジャギー感を抑え、配信・録画のいずれにおいても、視聴者にとって快適な画質でコンテンツを届けることができます。

実機プレイや長時間配信が主流の日本の配信文化において、RTX Video Super Resolution は、

配信・録画を問わず、既存の低解像度素材をより美しく表現できる実用的なソリューションを提供します。

高画質配信を効率的に実現する 次世代圧縮 AV1 エンコード対応

今回のアップデートでは、次世代映像圧縮フォーマット「AV1」エンコード にも新たに対応しました。

I高画質化と次世代圧縮に対応し、進化を続ける Streaming Center AV1 は、高画質を維持したまま、ファイルサイズや配信時の帯域使用量を効率的に削減できる映像圧縮方式です。

現在、Streaming CenterのAV1エンコード機能は、GC553G2、GC553Pro、GC551G2、GC575、GC573 など、4Kキャプチャーに対応したAVerMedia製キャプチャーボードと組み合わせて使用できます。

（※対応モデルは製品仕様および使用環境により異なります）

高解像度での配信や録画を行うクリエイターにとって、AV1 エンコードは帯域負荷を抑えながら、安定した高品質配信を可能にし、配信・録画双方における効率的な制作フローを支援します。

多様な制作スタイルに対応し、進化を続ける Streaming Center

今回の機能強化により、Streaming Center はAI技術による低解像度映像の高画質化から、

次世代圧縮フォーマット AV1 による高効率な配信・録画まで、多様な制作スタイルに対応する PC向け配信・録画プラットフォームとして、さらなる進化を遂げています。

AVerMedia は今後も、実際の制作環境や利用シーンを起点に、ハードウェアとソフトウェアの連携を一層深化させることで、より高い安定性と制作効率を実現する配信・録画環境の提供を目指してまいります。

AVerMedia TECHNOLOGIES社概要

Streaming Centerご紹介 :https://www.avermedia.co.jp/product-detail/StreamingCenter

AVerMedia TECHNOLOGIES社は、台湾に本社を構え、ビデオキャプチャー、ストリーミング、オーディオ製品を中心に、現在、世界75ヶ国でグローバルに事業展開しております。

技術、品質を重視する技術集団のもと自社にて設計、製造、品質管理を徹底し、自社“AVerMedia“ ブランド商品の市場導入に加え、OEM/ODM製品の提供を通じて多くのパートナー様から高い評価をいただいております。

URL：http://www.avermedia.co.jp/