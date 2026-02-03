monolyst、「FAX AI-OCR」サービス開始から累計10万枚のデータ化を突破し1.5万時間のムダを削減

monolyst株式会社

monolyst株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊関 洋介、以下「当社」）が提供する、初期設定不要で手書きも簡単にデータ化する「FAX AI-OCR」が、サービス開始から累計処理枚数10万枚を突破いたしました。これにより、導入企業全体で15,000時間の入力業務削減を実現しました。

■機械工具・自動車部品・建材 業界におけるFAX受注の課題

1980年代に普及したFAXでの受注業務は現在でも機械工具・自動車部品・建材の卸やメーカー、販売店の間で広く利用されています。従業員数150名の卸・商社の例では、見積、注文、メーカーからの見積回答など1日に1,000枚届くこともあります。

具体的には、FAX受信後、紙を印刷し、得意先ごとの担当に仕分けを行い、品番・品名の略称を変換した上で、20名以上の内勤担当が目視チェックをし販売管理システムに手打ちしています。結果として、アナログ情報をデジタルに転換することに3,000時間以上、人件費換算7,000万円以上の工数・コストが発生します。

また、取引金額が大きい得意先についてはEDI連携が進んでいる一方、EDIの開発金額が数百万円にのぼることがあり、全ての得意先でEDI連携しているわけではありません。60%以上の得意先とのやり取りでは以前としてFAXが残っています。

※社数ベースでの割合。当社調べ

こうした課題に対して、当社は「FAX AI-OCR」を提供し、受注業務の自動化を提案いたします。

■monolyst 「FAX AI-OCR」とは

monolyst「FAX AI-OCR」は機械工具・自動車部品・建材 業界に特化したFAX解析のサービスです。

これらの業界では、1つの製品に対して複数の品番（メーカーコードやJAN、社内品番など）や製品名があり、注文番号、納入先の管理、基幹への取り込み項目の調整を行う必要があるなど、固有の業務プロセスがあります。

当社はそうした業界課題やニーズにフィットした解決策をご提供しおり、大きく3つの特徴があります。

■導入インパクト

1. 初期設定不要で手書きも簡単データ化- 導入初日から初期設定不要でご利用いただけます。- 一般的なFAX-OCRでありがちな得意先の帳票ごとの「矩形設定」は必要なく、手書きであっても簡単にデータ化できます。- 複合機からのメール転送や担当者の自動仕分けにより、受信から担当手渡しまでを自動化します。2. 自己学習型マスタによる読取精度向上- AI-OCRによる解析結果に対し、商品・取引先・納入先のマスタとマッチングし、読取精度をさらに向上します。- 解析画面に付帯する別称登録機能により、メーカーの会社名とその別称（例：ブランド名）、メーカー品番と得意先固有の呼び方を紐付けて管理できます。- これらの機能により、業務を行う中で自然と独自のマスタを構築することができ、業務の自動化率を高めることができます。3. 紙からの脱却による属人化解消- FAX返信、ステータスやメモの管理、FAX間の紐付け機能、基幹に合わせたカスタム出力、検索など紙からクラウドに切り替えることによって属人化を解消することができます。- オフィスに出社することなく、受注業務を行うことができるため、BCP対策や内勤担当の採用に寄与します。- 外勤営業も客先訪問前に直近の注文状況を出先から確認でき、コミュニケーションに役立てることができます。

1日FAX1000枚、年間24万枚の会社様で工数・コストを試算すると、年7,500万円に上りますが、monolystを導入するとFAX用紙・インク代を含め90%のムダな業務・コストの削減を期待できます。

■利用者の声

「FAX-OCRは数年前に何度か試してみましたが、設定が大変だったり、解析精度が芳しくなく、業務改善につながりませんでした。その点、モノリストは業界課題の痒いところに手が届くソリューションを提供していて、導入を決めました。注文行数の多い発注書は転記や社内品番検索に工数が膨大にかかっていましたが、マスタマッチを活用することでミスを防ぎつつ作業時間を大幅にすることができています。」（自動車部品卸）

「手書きで行っていたFAX返信をクラウド上で行うことができ、工数削減につながっています。受信した見積やメーカーからの回答を紐づけたり、ステータスを付与できることで長期保有の案件管理も便利になりました。あとから検索する際にも紙のファイルから探すより断然楽になりました。」（機械工具卸）

■導入企業

※五十音順。「monolyst」シリーズ導入企業様の一部を掲載しております。ご利用中のサービス内容は各社により異なります。■ 料金

都度見積もり

■ 会社概要

社名：monolyst株式会社

代表取締役：伊関 洋介

事業内容：製造業向けAIセールスプラットフォーム「monolyst」の企画・開発・運営・販売

設立：2024年4月22日

本社：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９ 第一暁ビル ７F

企業URL：https://corp.mono-lyst.com/

■monolyst株式会社 代表取締役 伊関 洋介 プロフィール

1988年生まれ。2011年 東京外国語大学中国語卒業後、トヨタ自動車に入社し、海外営業としてアフリカ地域を担当。2017年 フリー株式会社に参画し、会計・人事労務ソフトのセールス、マーケティング、新規事業などに携わる。副業で立ち上げた雑貨の輸入・販売事業の中で感じた商品情報管理のペインを解決するため、2024年にmonolyst株式会社を創業し、製造業向けAIセールスプラットフォーム「monolyst」を開発・販売。

※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、 あらかじめご了承ください。