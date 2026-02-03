【新製品】“サッと使えて、スッキリ収納” 日本の住環境にフィットした コンパクトなカーペットリンスクリーナー「SE 2」シリーズ誕生

ケルヒャー ジャパン株式会社

清掃機器の最大手メーカー、ドイツ・ケルヒャー社の日本法人、ケルヒャー ジャパン株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：挽野 元）は、布製品を水洗いできる家庭用カーペットリンスクリーナーの新製品「SE 2」シリーズを、2026年2月10日(火)よりAmazon、楽天市場、公式オンラインショップにて先行発売いたします。

開発の背景：拡大する市場へのソリューション

カーペットリンスクリーナー（リンサー）とは、洗浄水を吹き付けて繊維の奥の汚れを浮かせ、その汚水ごと強力に吸引することで、普段洗濯機で洗えないソファやカーペット、マットレス、車のシートなどを“水洗い”できる清掃機器です。

近年、清潔志向の高まりやペットを飼育する家庭の増加に伴い、カーペットリンスクリーナー市場は拡大していますが、導入を検討するお客様からは「準備や片付けが面倒だと使わなくなる」「収納場所を取る」という声も聞かれます。 本製品は、日本の住環境において「もっと気軽に、日常的に水洗いをしたい」というニーズに応えるために、保管時・持ち運び時の扱いやすさを重視し開発された、日常使いに適したコンパクトモデルです。

大容量・広範囲向け「SE 3」、日常使い・収納性には「SE 2」

当社は、2025年4月に家庭用第一弾モデルとして、大容量のタンクを備えカーペットやソファなどの広範囲を一度に洗浄できる「SE 3」を発売しました。その高い洗浄能力は多くの支持をいただいております。 一方で、飲みこぼしなどの突発的な汚れや日々のこまめな掃除においては、「サッと使えて、スッキリ片付く」という管理のしやすさを重視されるお客様もいらっしゃいます。

そこで、長年プロの清掃現場で実績のある業務用機「Puzzi（プッチ） 」シリーズで培った洗浄技術を継承しつつ、日本の住環境にフィットする「扱いやすさ」を追求した新製品「SE 2」を開発しました。 ハンドル付きのスリムな縦型デザインで持ち運びのしやすい形状とともに、電源コードや付属品を本体にまとめてしまえるオールインワン収納を実現しています。

用途や清掃頻度、ライフスタイルに合わせて、最適な一台を選べるラインナップの拡充により、 日本の家庭に「洗いづらい布製品のあきらめていた汚れや放置していた場所を日常的にきれいにする」習慣の定着を目指します。

ケルヒャージャパンは、今後もお客様の多様なライフスタイルに寄り添った清掃ソリューションを提供してまいります。

■製品特長

収納や持ち運びしやすさを重視した設計

電源コードやサクションホース、ノズルなどの付属品をすべて本体にまとめて収納。使用後はホースやコードがスマートにまとまるため、棚やクローゼットへの収まりが良く、散らばりやすい付属品も本体に一括して収められます。「使いたい時にすぐ取り出せる」整理整頓された状態を常にキープできます。

パワフル吸引

洗浄水を吹き付けて浮かせた汚れを、強力な吸引力で回収します。洗浄後の残留水分を最小限に抑え、乾燥時間を短縮。清掃後も短時間で、すぐに使える状態に仕上げます。

洗浄剤を塗布しながら洗浄可能

トリガーを引くだけで、タンクに希釈した洗浄剤（または水）を噴射できます。別途スプレーボトルで予洗いをする必要がなく、片手操作で塗布と吸引をスムーズに行えます。

本体内部のクリーニングシステム搭載

清掃終了後は、清水を循環させることで、ホースや本体内部を洗浄できます。汚れによるニオイの発生や雑菌の増殖を抑え、衛生的で簡単なメンテナンスが可能です。

■製品概要

※SE 2 Spot CareはAmazonのみでの販売

■製品ページ (順次公開)

■使用シーン

カーペットの汚れにベビーカーの汚れもサッと洗浄（SC 2 Spot Care付属のスポットノズル使用）汚れた水をグングン吸引愛車のメンテナンスにも

■ケルヒャー ジャパン株式会社について

ケルヒャー ジャパンは、ドイツで生まれた世界最大手の清掃機器メーカー、ケルヒャーの18番目の現地法人として1988年に設立されました。ケルヒャーは1935年の創立以来、革新的な技術開発を続け、高圧洗浄機をはじめ、床洗浄機、スイーパー、スチームクリーナーなど、家庭用から業務用まで3,000種類もの清掃機器を有し、世界約190カ国で愛用されています。また、総合的な洗浄技術を活かし、ニューヨークの自由の女神やリオデジャネイロのキリスト像、東京・日本橋など、世界的に有名な建造物や彫像の洗浄・再生する文化貢献活動も手がけています。

ケルヒャーは、クリーンな世界の実現にむけて、人々の豊かな暮らしを支えるための快適な清掃体験を提供してまいります。