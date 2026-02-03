【建築AIパースのRendery】UIを全面刷新し新機能を多数実装。実在建材のシミュレーション機能「MATERIAL CLUB」や高度な画像編集アプリにより設計業務のさらなる効率化と表現力の向上を実現

株式会社SAMURAI ARCHITECTS

株式会社SAMURAI ARCHITECTS（本社：東京都港区、代表取締役：加藤利基）は、建築パース生成・画像編集AIサービスRendery（レンダリー）」において、ユーザーインターフェース（UI）の大幅な刷新および、設計・デザイン業務を加速させる4つの新機能をリリースしたことをお知らせいたします。

● 新しくなったRendery

「Rendery」は、建築家やデザイナーの皆様にご愛用いただいている建築AIパースサービスです。この度、ユーザーの皆様よりいただいた多くのフィードバックを元に、ダッシュボードおよびプロジェクトボードのデザインをアップデートいたしました。より直感的で美しいUIへと進化し、日々のデザインワークを快適にサポートします。

また、UIの刷新に加え、デザインの可能性を広げる2つの新しいアプリケーションと、業務効率を劇的に向上させる2つの新機能を実装いたしました。

詳細を見る :https://www.samuraiarchitects.com/Rendery

● 新機能：アプリケーションの追加

これまでの画像生成に加え、生成後のブラッシュアップや専門的なマテリアル検討をRendery内で完結させるためのアプリケーションを追加いたしました。

A. Photo Editor（フォト・エディター）

Rendery上で画像の高度な編集が可能になりました。別の編集ソフトを立ち上げることなく、生成したパースやアップロードした画像に対して、コラージュ、切り抜き、画像の合成、背景削除といった編集作業をシームレスに行うことができます。パースの作成から部分的な修正までRendery内で完結するため、これまで以上にスピード感のあるデザイン体験を実現します。

本機能では、以下のような編集作業をRendery上で直感的に行うことが可能です。

◼️ 基本機能

・切り抜き／合成

・ワンクリックでの背景削除／差し替え

・レイヤー管理、透明度の調整、色調補正

・AIによる合成のなじませ処理や部分的なオブジェクトの削除

B. MATERIAL CLUB（マテリアルクラブ）

より高度で専門的なマテリアル編集を可能にする「MATERIAL CLUB」を実装いたしました。 従来の画像生成AIでは、指定した建材の質感や色味を完全にコントロールすることは困難でした。MATERIAL CLUBでは、実在するメーカーの建材や特定の素材データを写真上にレンダリングすることで、リアルな壁紙や床材の質感・素材感を忠実に再現します。これにより、施主様への提案における説得力が大幅に向上します。

お問い合わせはこちら :https://www.samuraiarchitects.com/contactMATERIAL CLUBの技術連携・API利用、共同開発や企業パートナーシップに関するお問い合わせはこちら。

● 新機能：プラットフォーム機能の強化

個人の作業効率だけでなく、チームや組織・プロジェクト単位でのデータ・利用方法を共有できる機能で、生産性の向上を強化しました。

１. マテリアルライブラリ

頻繁に使用する添景（人物、家具、植栽など）やマテリアル画像をRendery上の「ライブラリ」に保存し、いつでも即座に適用できるようになりました。 これにより、プロジェクトが変わるたびに同じ素材を探してアップロードする必要がなくなります。お気に入りのアセットを蓄積・活用することで、プロジェクトを横断した作業効率が飛躍的に向上します。

２.ワークフロー

頻繁に使用するプロンプトの組み合わせ、ボードの構成、一連の作業手順を「ワークフロー」として定義・保存できるようになりました。 例えば、「立面図からパースを生成する際の手順」や「特定のテイストで出力するための設定」などをテンプレート化できます。反復的な作業を標準化・自動化することで、クリエイターが本来注力すべき「思考と設計」に集中できる環境を実現します。

● 新機能の実演・活用事例のご紹介

「Renderyで自社のプレゼン業務がどう変わるのか」「実在建材のシミュレーションを体験したい」といったご要望にお応えするため、専門スタッフによるオンラインデモを受け付けております。 貴社の課題に合わせた活用方法や、ワークフロー機能を用いた効率化の事例なども合わせてご案内可能です。ぜひお気軽にご予約ください。

▼ デモ・ご相談の日程調整はこちら

https://app.spirinc.com/patterns/availability-sharing/1MCYRWkKPHQZpunemjzxC/confirm-guest

● その他共創事業に関して

株式会社SAMURAI ARCHITECTSでは、建材メーカー様・不動産デベロッパー様・設計事務所様・施工会社様など、多様なパートナー企業様との共創を積極的に推進しています。

Renderyを起点に、実在建材データの活用や、業務フローに合わせた機能開発、社内向け導入設計・運用支援まで、現場課題に根ざしたプロダクト／ソリューションづくりをご一緒します。協業・PoCのご相談はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://www.samuraiarchitects.com/contact

株式会社SAMURAI ARCHITECTSについて

株式会社SAMURAI ARCHITECTS（https://www.samuraiarchitects.com）は建築 × 最先端テクノロジーで既存市場のDX化を推進するスタートアップ企業です。建築特化型画像生成AIサービス「Rendery」やAIホームステージングサービス「Knock Knock AI」筆頭に、既存の建築業界におけるペインをAIをはじめとする最先端技術で補填するサービスを日々開発している。

株式会社SAMURAI ARCHITECTS

「空間デザインの民主化」と言うビジョンのもと、建築、テクノロジーの観点から次代のデファクトスタンダード実現を目指すスタートアップ。