Steam版本日2026年2月3日（火）リリース！VTuber「毒ヶ衣ちなみ」主演のノベルゲーム『ちなみほりっく -Chinami Holic-』！
サイバーステップ株式会社のノベルゲームブランド「ラビットフット」は、VTuber「毒ヶ衣ちなみ」が主演するノベルゲーム『ちなみほりっく -Chinami Holic-（キッズ版）』（税込2,480円）のSteam版を本日2026年2月3日（火）にリリースしたことをお知らせします。
https://store.steampowered.com/app/4267700/_Chinami_Holic/
https://chinami-holic.cyberstep.com
Steam版本日リリース！『ちなみほりっく -Chinami Holic-（キッズ版）』！
本作は、VTuber「毒ヶ衣ちなみ」さんが本人役かつ主役を務め、全編フルボイスでお楽しみいただけるノベルゲームです。
キッズ版は12歳からでもお楽しみいただける内容となっています。
◆あらすじ
「『ちなみ』って呼んでって。私たち、恋人同士なんだからさ」
配信者の毒ヶ衣ちなみとラブラブのカップル生活を送るあなた。
お互い仕事で忙しい中、時間を見つけては楽しくデートを重ねていた。
これからも『ちなみ』とデートをして、旅行にも行って、そして……その先も――
……あれ？ そういえば……
『ちなみ』とは、どこで知り合ったんだっけ？
◆ゲーム概要
タイトル：ちなみほりっく -Chinami Holic-（キッズ版）
発売時期：2026年1月22日（木）
ジャンル：ビジュアルノベル
対応プラットフォーム：Windows(R)（Steam / DLsite）/ Nintendo Switch(TM)
対応予定プラットフォーム：PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、iOS、Android
対応言語：日本語 / 英語 / 中国語（簡体字 / 繁体字） / 他
公式サイト：https://chinami-holic.cyberstep.com
◆クレジット
イラスト：かみやまねき
シナリオ構成・監修：星野彼方（Re,AER）
シナリオ：秋月大河（Re,AER）
絶賛実施中！ 直筆サイン色紙が当たるリポストキャンペーン！
主演である毒ヶ衣ちなみさんの直筆サイン色紙が抽選で5名様に当たるリポストキャンペーンを実施中です！
締め切りは、2026年2月19日（木）23：59となっています。奮ってご参加ください。
＜応募方法＞
１.ラビットフット公式X（@Rabbitfoot_PR）をフォロー
２.ゲーム本編の感想を添えて、対象ボストを引用リポスト
https://x.com/Rabbitfoot_PR/status/2016783380914884894
https://x.com/Rabbitfoot_PR
VTuber「毒ヶ衣ちなみ」
ATM共、ごきげんよう！
超大型個人勢Vtuberの毒ヶ衣ちなみです。
今日も毒ヶ衣さんに死ぬほど愛されて眠れない素敵な一日を一緒に過ごしましょう(ハート)
ノベルゲームブランド「ラビットフット」
ノベルゲームブランド「ラビットフット」は、インターネット上で活躍するVTuberやゲーム配信者といったインフルエンサーが本人キャラクターとして登場するノベルゲームをPC、家庭用ゲーム機、スマートフォン向けに開発し、全世界に向けてリリースし、「推しが登場するノベルゲーム」というこれまでにない新しいコンテンツをファンの皆様をはじめ、全世界に向けてお届けします。
https://x.com/Rabbitfoot_PR
(C)2026 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.
(C)project DokugaiChinami