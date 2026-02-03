盛岡に「TTG-MONSTAR」が初導入！『盛岡駅ビル フェザン』にオープンする人気ラーメン店『水原製麺2』にTTGの多機能セルフレジを導入

株式会社TOUCH TO GO

株式会社エムシス（本社：宮城県仙台市、代表取締役：瀧川 真雄）は株式会社TOUCH TO GO（本社：東京都港区、代表取締役社長：阿久津 智紀、以下：TTG）が開発した多機能セルフレジ「TTG-MONSTAR」を導入したラーメン店『水原製麺2』を2026年1月28日（水）にオープンいたしました。本店舗は『盛岡駅ビル フェザン』内に出店し、「TTG-MONSTAR」の盛岡市への導入は本件で初となります。（TTGシステムの『盛岡駅ビル フェザン』への導入は３店舗目）

■今回の取り組みについて

今回の導入は、飲食業界の課題である人員効率の最適化と、顧客満足度の向上を目的としています。また、鉄道利用者や駅ビル来館者の利便性を追求し、「JRE POINT」の付与および利用に対応しているセルフレジである「TTG-MONSTAR」を採用する運びとなりました。これにより、お客様は使い慣れたポイントサービスを活用しながら、スムーズな会計が実現できます。また、商品の写真をレジ画面上に表示できるため、お客様は料理のイメージを確認しながら直感的に操作を行うことが可能です。一方で運営にとって必要不可欠なレジ業務を自動化することで、スタッフの業務を効率化します。

■多機能セルフレジ「TTG-MONSTAR」について

券売機、セルフレジ、セミセルフレジの1台3役をこなす多機能セルフレジ「TTG-MONSTAR」。レジ業務を担うことによりレジ人員を最大50%カット、自動レジ締め機能により閉店時の締め作業も不要。専用アプリによってどこでも売上管理、メニュー登録を可能にします。その他、時間ごとのメニュー切替や5か国語の多言語対応、セキュリティゲートとの連動、コールセンターサポート、レジの一部機能縮退による24時間営業の実現など、豊富な機能で様々な業態のお店に合わせてご利用いただけます。

［TTG-MONSTAR］［TTG-GATEWAYを導入した他社店舗例］

■店舗概要

店舗名 ： 水原製麺２

所在地 ： 岩手県盛岡市盛岡駅前通１番４４号 盛岡駅ビル フェザン おでんせ館１Ｆ

営業時間： 11：00～21：30

支払方法： 現金、クレジット、交通系電子マネー、QRコード決済等

■株式会社TOUCH TO GOについて

会社名 ： 株式会社TOUCH TO GO

代表者 ： 代表取締役社長 阿久津 智紀

事業内容： 無人決済などの省人化システム及びサービスの企画、設計、開発、保守及び販売

事業所 ： 東京都港区高輪2-21-42 TokyoYard Building 8F

設立 ： 2019（令和2年）7月1日

URL ： https://ttg.co.jp/