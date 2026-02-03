Qlean Dataset、「日本の寺院の画像データセット」を提供開始
Visual Bank株式会社（東京都港区、代表取締役CEO 永井真之）は、傘下の株式会社アマナイメージズを通じて展開するAI学習用データソリューション「Qlean Dataset（キュリンデータセット）」において、画像認識、画像分類、マルチモーダルAIなどのAI開発・研究用途に向けた「日本の寺院の画像データセット」の提供を開始しました。
本データセットは、日本各地の寺院を対象に撮影された画像で構成されています。本堂や山門、境内といった建築物や空間要素を中心に、屋外環境における実際の景観を収録しており、都市部に位置する寺院から山間部に佇む寺院まで、立地条件の異なる寺院が含まれています。そのため、日本固有の宗教建築や文化的景観が、さまざまな環境下で写された構成となっています。
また、四季や天候の異なる屋外環境下で撮影された寺院景観を含んでおり、建築要素と周囲の自然環境が一体となった、日本特有の空間構成を視覚的に捉えられる点も特徴です。
各画像には、撮影場所や被写体に関するメタ情報が付与されており、単なる景観素材としてではなく、文化的文脈や空間構成を踏まえた視覚データとしての活用を想定しています。寺院という特定ドメインに絞った実写画像であることから、汎用データでは補いにくい日本固有の建築様式や景観要素を扱うAIモデルの学習や検証用途に利用できます。
本データセットは、Qlean Datasetが提供するオリジナルデータラインナップ「AIデータレシピ」の一つとして提供されており、研究用途から商用AI開発までを見据えた権利処理が行われています。Visual Bankは、GENIAC採択企業として、日本の文化や産業に根ざしたデータ提供を通じ、AI開発現場における実装フェーズを支援してまいります。
今回提供を開始する「日本の寺院の画像データセット」の概要
「日本の寺院の画像データセット」のユースケースイメージ
【研究用途】- 文化財・景観理解モデルの研究日本の宗教建築や歴史的景観を対象とした画像認識モデルにおいて、建築様式や空間構成の違いを識別するための学習・評価データとして利用できます。
【産業用途】- 観光・文化領域向け画像認識AIの検証観光アプリや文化情報プラットフォームに組み込まれる画像認識機能において、寺院を含む景観画像の分類やタグ付け精度を検証する用途に利用できます。
- マルチモーダルAIにおける日本文化ドメインの補強画像とテキストを組み合わせたマルチモーダルモデルにおいて、日本固有の文化・建築要素を扱う応答精度の検証やファインチューニング用途に利用できます。
『Qlean Dataset（キュリンデータセット）』について
『Qlean Dataset』は、Visual Bank傘下の株式会社アマナイメージズが提供する商用利用可能なAI学習用データソリューションです。
画像・動画・音声・3D・テキストなど、多様な形式のデータに対応し、研究・商用いずれの用途でも安全に利用できる環境を整備しています。
また、株式会社千葉ロッテマリーンズや株式会社東洋経済新報社をはじめとするデータパートナーとの協業を通じ、業界特化・最新トレンドに即したデータラインナップ『AIデータレシピ』を継続的に拡充しています。
Qlean Datasetは、AI開発現場におけるデータ収集・整備の負荷を軽減し、権利クリアで法的リスクのないAI開発環境の構築を支援します。
▶ Qlean Datasetサイト：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/
▶ AIデータレシピ：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/lineup
『Qlean Dataset』の提供するデータセット『AIデータレシピ』の特徴
- すべての被写体から同意取得
- 既存データは最短1日で納品可能
- カスタム撮影・収録・収集による独自データ構築にも対応
Visual Bank株式会社
AI開発力を最大化する次世代型データインフラを構築・提供するスタートアップ企業として、「あらゆるデータの可能性を解き放つ」をミッションに掲げ事業活動を展開。漫画家の「もっと描きたい！」をサポートするAI補助ツールを提供する『THE PEN』の他、AI学習用データセット開発サービス『Qlean Dataset（キュリンデータセット）』を提供する株式会社アマナイメージズを100%子会社に持つ。
また、Visual Bankは国の研究開発プログラム「GENIAC」にも採択され、社会実装に向けた取り組みを加速させています。
代表取締役CEO：永井 真之
所在地：〒107-0062 東京都港区南青山7-1-7 C-Cube南青山ビル6F
Visual Bank企業URL：https://visual-bank.co.jp/
アマナイメージズ企業URL：https://amanaimages.com/about/
【Translation】
Qlean Dataset Launches a Japanese Temple Image Dataset for Computer Vision
Culturally Grounded Outdoor Image Data for Scene Understanding and Visual Classification
Visual Bank Inc. (Minato-ku, Tokyo; CEO: Saneyuki Nagai), through its subsidiary amanaimages Inc., has launched the Japanese Temple Image Dataset under its AI training data solution, Qlean Dataset.
The dataset is designed for AI development and research in image recognition, image classification, and multimodal AI.
The dataset consists of photographs of Buddhist temples across Japan, capturing architectural elements such as main halls, gates, and temple grounds in real outdoor environments.
Temples in diverse locations, from urban areas to mountainous regions, are included, reflecting variations in Japanese religious architecture and cultural landscapes.
Images are captured across different seasons and weather conditions, showing architectural structures in relation to their surrounding natural environments-an essential characteristic of Japanese temple spaces.
Each image includes metadata on location and subject attributes, enabling use as contextual visual data rather than standalone scenic imagery.
By focusing on the specific domain of Japanese temples, the dataset supports the training and evaluation of AI models that require culturally and architecturally grounded visual data not easily covered by general-purpose datasets.
This dataset is offered as part of Qlean Dataset’s original lineup, AI Data Recipe, with rights clearance for both research and commercial AI development.
Visual Bank provides domain-specific, ready-to-use training data to support practical AI implementation.
Dataset Specifications: Japanese Temple Image Dataset
Use Case Examples Research Applications
Research Applications- Cultural Heritage and Landscape Understanding ModelsThe dataset can be used as training and evaluation data for image recognition models focused on Japanese religious architecture and historical landscapes, enabling the identification of differences in architectural styles and spatial composition.
Industrial Applications- Validation of Image Recognition AI for Tourism and Cultural ServicesThe dataset can be used to evaluate classification and tagging accuracy for landscape images containing temples in tourism applications and cultural information platforms.
- Enhancing Japanese Cultural Domains in Multimodal AIIn multimodal models that combine images and text, the dataset supports evaluation and fine-tuning of response accuracy related to Japanese cultural and architectural elements.
About Qlean Dataset
Qlean Dataset is a commercial-use-ready AI training data solution provided by Amana Images Inc., a subsidiary of Visual Bank Inc.
It supports a wide range of data types, including images, videos, audio, 3D assets, and text, enabling both research and commercial AI development in a legally safe environment.
Through collaborations with data partners such as Chiba Lotte Marines Co., Ltd. and Toyo Keizai Inc., Qlean Dataset continues to expand its specialized, industry-focused lineup known as the “AI Data Recipe.”
By reducing the operational burden of data collection and preparation, Qlean Dataset helps organizations establish AI development environments that are both legally compliant and risk-free.
▶ Qlean Dataset: https://qleandataset.visual-bank.co.jp/en
▶ AI Data Recipe: https://qleandataset.visual-bank.co.jp/en/lineu
Key Features of Qlean Dataset
- Existing datasets deliverable within one business day
- Custom data collection and recording services available
About Visual Bank Inc.
Visual Bank Inc. is a Tokyo-based startup building Next-Generation Data infrastructure to enhance AI development capabilities under the mission “Unlocking Data Accessibility.”
The company operates THE PEN, an AI-assisted creative tool for manga artists and the Qlean Dataset service.
Its subsidiaries include Amana Images Inc., one of Japan’s largest photostock providers; Qlean Dataset, which leads research and development in AI data; and THE PEN Inc., an AI-assisted creative tool for manga artists.
CEO: Saneyuki Nagai
Address: 6F, C-Cube Minami Aoyama Building, 7-1-7 Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo
Corporate Site: https://visual-bank.co.jp/en
Amana Images: https://qleandataset.visual-bank.co.jp/en/company-overview