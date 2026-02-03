宇土中学校・高校がヤマハ発動機(株)・日本発条(株)共同開発の最新マイクロプラスチック調査機器等を用いて「マイクロプラスチック調査隊」を開催しました

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人くまもと海のミライは、9月29日(月)に熊本県宇土市・熊本市にて『マイクロプラスチック調査』を開催し、2026年1月26日(月)に調査結果に関して宇土市長へ提言いたしました。このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。

熊本県に隣接する有明海。マイクロプラスチックや海洋ごみに関する理解を深めてもらうフィールドワークとして、宇土中学校・宇土高校・熊本大学教育学部附属中学校の生徒さんと一緒に調査を行いました。

実施には、三重四日市大学千葉教授による指導の下３地点にて行い、各地点でのごみの分析結果を基に、生徒の皆さんに検証をしてもらいました。その検証結果に関して2026年1月26日、宇土市長・宇土市役所職員の方々へ、有明海・集積地点におけるマイクロプラスチック・海洋ごみの収集結果に関して、生徒の皆さんが特性等を考察した結果を提言として報告しました。

＜イベント概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/492_1_b64f4822d1c4c090612b3fb8385ff01c.jpg?v=202602030151 ]

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人 くまもと海のミライ

URL：https://kumamoto.uminohi.jp/

活動内容：一般社団法人くまもと海のミライは、海と日本プロジェクトinくまもとの事務局として熊本県の海の魅力を伝え、海と共生するムーブメントを起こすことを目的に活動しています。

CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/