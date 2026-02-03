『勝利の女神：NIKKE』より、「新年スペシャルSDフィギュア コンプリートBOX」が登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Hobby sakura」より、『勝利の女神：NIKKE 新年スペシャルSDフィギュア コンプリートBOX』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。
■勝利の女神：NIKKE 新年スペシャルSDフィギュア コンプリートBOX
【製品情報】
□参考価格：19,360円(税込)
□発売日：2026年9月予定
□ブランド：Hobby sakura
【サイズ】全高：約80mm(台座含む)
【素材】PVC、ABS
【セット内容一覧】
・本体×8
・台座×8
※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。
人気スマホゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、新年スペシャルSDフィギュアが登場です。
1BOXでグレイブ、ラピ：レッドフード、バイパー、ヘルム、ブレッディ、リトルマーメイド、シンデレラ、エレグの全8キャラが揃います！
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
【今回ご紹介した製品を含む、『勝利の女神：NIKKE』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=33781&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)SHIFT UP Corp.
【店舗情報】
