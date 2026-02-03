『勝利の女神：NIKKE』より、「新年スペシャルSDフィギュア コンプリートBOX」が登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Hobby sakura」より、『勝利の女神：NIKKE 新年スペシャルSDフィギュア コンプリートBOX』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。



●勝利の女神：NIKKE 新年スペシャルSDフィギュア コンプリートBOX(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=GOODS-04744427&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■勝利の女神：NIKKE 新年スペシャルSDフィギュア コンプリートBOX




【製品情報】


□参考価格：19,360円(税込)


□発売日：2026年9月予定


□ブランド：Hobby sakura


【サイズ】全高：約80mm(台座含む)


【素材】PVC、ABS



【セット内容一覧】


・本体×8


・台座×8



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。






































人気スマホゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、新年スペシャルSDフィギュアが登場です。


1BOXでグレイブ、ラピ：レッドフード、バイパー、ヘルム、ブレッディ、リトルマーメイド、シンデレラ、エレグの全8キャラが揃います！



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


【今回ご紹介した製品を含む、『勝利の女神：NIKKE』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=33781&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C)SHIFT UP Corp.



https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)