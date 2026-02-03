【順次発行】「2026 Annual Book of ASTM Standards」ご注文受付中！

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）は、ASTM International（米国材料試験協会）の正規販売代理店として「2026 Annual Book of ASTM Standards」のご注文を受け付けています。日本規格協会はASTMより正式に認められている日本の販売代理店ですので、新刊Annual Book をいち早くお手元でご覧いただけます。

▼商品情報

「2025 Annual Book of ASTM Standards」Section1～15 全87冊

～ASTM規格とは？～

～ASTM規格とは？～

1898年に設立された世界最大規模の民間規格開発団体ASTM International（米国材料試験協会）が発行している規格です。鉄鋼製品、非鉄金属製品、金属試験方法、プラスチックやスポーツ用品、掃除機などの家庭用品に至るまで様々な分野の規格を発行しています。

民間規格ですが、国際的に広く利用されており、日本国内では、主に鉄鋼製品、非鉄金属製品、金属試験方法の分野の規格が利用されております。

～「Annual Book of ASTM Standards」とは～

Section1～15で構成され、全87冊にわたり、13,200を超えるASTM規格を分野ごとに集約した規格集です。金属・石油・ゴム・プラスチックからエレクトロニクス・原子力まで各セクションに分類。最適な材料の選択基準、国際的な標準試験方法として各界で広く活用されています。

Section 1: 鉄鋼製品



Section 2: 非鉄金属材料



Section 3: 金属試験方法及び分析方法



Section 4: 建築材料



Section 5: 石油製品・潤滑剤及び化石燃料



Section 6: 塗料・塗覆装及び香料



Section 7: 繊維



Section 8: プラスチック



Section 9: ゴム



Section 10: 電気絶縁、エレクトロニクス



Section 11: 水及び環境管理技術



Section 12: 原子力、太陽エネルギー、地熱エネルギー



Section 13: 医療機器・医療サービス



Section 14: 一般試験方法及び計測



Section 15: 一般製品，化学特殊製品及び最終製品

お目当てのASTM規格がどの「Annual Book of ASTM Standards」に記載されているかは、JSA Webdeskの以下のページよりご確認いただくことが可能です。

ASTM規格詳細検索

―有料会員への加入で2026 Annual Book of ASTM Standardsが5%OFF！―

【維持会員】

・会員期間 ご加入の時点から、その年度の末日（3月31日）までです。

・会費 一口につき年額20,000円(不課税取引でございます)。

★維持会員にご登録頂いた部署と同一住所・同一事業所内、他部署も維持会員特典対象となります。

【JSA Webdeskプレミアム会員】

・会員期間 当協会が年会費のお支払いを確認させていただいた翌月の1日から1年間です。

・会費 年会費11,000円（税込）のみで、入会金は不要です。

★プレミアム会員は、プレミアム会員にご登録頂いた部署のみが特典対象となります。

ー割引特典について（【維持会員】と【JSA Webdeskプレミアム会員】 ）ー

・JIS規格票（英訳JISを含む、TR及びTSを除く）、JSA規格を10％割引にてご購入いただけます。

★TR、TS、JISハンドブック、書籍（単行本）、物品（標準試料、CD-ROM製品、ビデオ製品等）、JSAライブラリサーバ等には適用されません。



・国際規格（邦訳版含む）、海外規格（邦訳版含む）を5％割引にてご購入いただけます。



※JSA Webdeskプレミアム会員の方が各種割引を適用されたい場合、JSA Webdeskからのご注文に限ります。FAX、メールでのご注文の場合、割引は適用されません。





―セット割でお得に購入―

○各セクションをセットでご購入いただく場合は、単品価格合計の 約 25％ OFF

○全セクション（全 87 冊）をご購入いただく場合は、単品価格合計の 約 50％ OFF

お申込みいただくと、規格をインターネット上の専用ビューアで閲覧いただけます。テレワーク中や外出先からの規格閲覧に大変役立つツールとなっております。ぜひご検討ください。

※利用期間は1年間で、必要に応じ更新いただきます。

・ASTMの個別規格単位もしくはAnnual Book単位でお申し込みいただけます。（年間契約となります。）

・Annual book単位でのお申し込みの場合、Redline版の閲覧も可能となります。

JSAライブラリサーバ

（担当部門：カスタマーサービス部 販売サービスチーム E-MAIL：csd@jsa.or.jp）

●日本規格協会（JSA）グループについて

1945年12月に、標準化及び管理技術の開発、普及、啓発などを目的に設立された、一般財団法人日本規格協会を中核とするグループです。

我が国の総合的標準化機関として、当グループでは、JIS、国際規格（ISO・IEC規格）、JSA規格の開発、JIS規格票の発行と販売、国際規格・海外規格の頒布、多彩なセミナーの提供、ISO 9001やISO 14001をはじめとする各種マネジメントシステムの審査登録、各種サービスに関する認証、マネジメントシステム審査員などの資格登録、品質管理検定（QC検定）といった多様な事業に取り組んでおります。