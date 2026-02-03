最新デジタルマーケティングを学べる無料勉強会を開催― インバウンド向けインフルエンサー施策について体系的に学べる実践型セミナー ―

はじめに

one move株式会社

ONE Lab（ワンラボ）は、one move株式会社が運営する“デジタルマーケティングを科学する”専門組織として、アルゴリズムの分析から最新トレンドの検証までを継続的に行っています。

日々、200社を超えるクライアント様の戦略設計・企画・運用・分析改善に携わる中で蓄積した知見をもとに、Z世代の感性を捉えたクリエイティブ制作、インフルエンサーを活用したプロモーション、成果に直結する広告運用など、各領域のスペシャリストが講師として登壇しています。

また、ONE Labではナレッジの体系化や最新マーケティング手法の研究・検証にも積極的に取り組み、変化の早いデジタル市場に対応できる体制を整備しています。

今回開催する勉強会では、こうした日々の分析と実務経験を背景に、企業の成長に寄与するマーケティング戦略やSNS活用の実践を公開。マーケティング担当者が“明日から使えるノウハウ”を、わかりやすくお届けします。

無料勉強会のテーマ：インバウンド向けインフルエンサー施策

訪日需要が本格的に回復し、インバウンド市場は今、大きな成長局面を迎えています。訪日客数が過去最高を更新する中、効果的な集客には「旅マエ・旅ナカ」を意識したSNS戦略がこれまで以上に重要となっています。

本勉強会では、台湾・香港・欧米など主要市場の最新データをもとに、インバウンドの現状や訪日旅行者の行動特性を整理し、今押さえるべき集客ポイントを分かりやすく解説します。さらに、実際のプロモーション事例を交えながら、どのような施策が成果につながっているのかを具体的に紹介します。

また、近年注目度が高まる「インフルエンサー活用」についても、ターゲットに合った選定方法や起用の考え方、コンテンツ設計のポイントなど、実務でそのまま活かせるノウハウを共有。

インバウンド集客をこれから強化したい企業・自治体・観光関連事業者様にとって、戦略設計から実行までのヒントが得られる実践的なセミナーです。

開催日時と参加方法

日時 ：2026年2月10日（火）12:00（※今回のテーマ）

日時 ：2026年2月17日（火）12:00（※以下、別のテーマ）

日時 ：2026年2月24日（火）12:00

日時 ：2026年3月3日（火）12:00

参加方法：事前のお申し込みは不要です。

お時間になりましたら以下のURLにアクセスしてください。

https://meet.google.com/jdd-dbrf-skn

※カメラ・マイクはOFFで問題ございません。

※毎週火曜日正午より、様々なテーマで勉強会を行っております。

ミーティングURLは共通です。

会社概要

会社名 ：one move株式会社

設立 ：2020年6月

代表取締役：原 慎吾

所在地 ：東京都三鷹市井の頭5－12－17

事業内容 ：SNSプロモーション事業、有料職業紹介事業

関係会社 ：株式会社ピアラ(東京証券取引所スタンダード市場)