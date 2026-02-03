価格改定のお知らせ ～2026年6月1日(月)出荷分から～

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、即席袋めん・即席カップめん・即席カップスープの製品価格を、2026年6月1日(月)の出荷分から改定いたします。

昨今、原材料や包装資材の価格高騰に加え、物流費や人件費等も上昇が続いております。

弊社ではこうした厳しい環境の中、全社を挙げて効率化･合理化を進め、可能な限りコスト削減に取り組んできましたが、企業努力だけではコスト増を吸収できない状況となりました｡

そのため､やむを得ず2026年6月1日(月)出荷分から製品価格を改定させていただきます。

弊社では、引き続き経営の効率化などを通じて、コスト抑制を図るとともに、これからもお客さまにご満足いただける価値ある製品づくりと安全で安心な品質の確保に努めてまいります。

何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

■価格改定実施日

2026年6月1日(月)出荷分から

■価格改定率

メーカー希望小売価格の6～10%アップ

※オープンプライス商品は、メーカー出荷価格の9～12%アップ

■主な対象商品

■オープンプライス商品

※オープンプライス商品は、メーカー希望小売価格を設定しておりません。