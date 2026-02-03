「CITEN（シテン）」今春、福岡・博多、名古屋・大高に新店舗オープン

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（代表取締役 社長執行役員 CEO：松崎 善則、本社：東京都渋谷区）が展開する「CITEN（シテン）」は、2026年春、九州エリア初となる 「アミュプラザ博多店」（福岡県福岡市）と、東海エリアの新店舗「イオンモール大高店」（愛知県名古屋市緑区）をオープンします。また、株式会社サンリオの9キャラクターとのコラボレーション企画として、Tシャツ、トートバッグ、ポーチ計27種を2月14日（土）以降順次発売。発売を記念して、富士見店にて「ハローキティ」のグリーティングイベントを開催します。

「CITEN」はウィメンズ・メンズのウェアと雑貨を提案するカジュアル軸のファッションブランドです。現在は14店舗と2つのリミテッドストア(期間限定店舗)を展開。シンプルで洗練されたベーシックに遊び心あるデザインやシルエットを加えたウェアやバッグが人気を集めています。

今春、新たにオープンする「アミュプラザ博多店」は、博多駅という九州の玄関口に「今すぐ使える定番」と「気分をつかむ旬」を凝縮した「CITEN」のラインアップを展開し、九州エリアのお客様に“いちばん身近なCITEN”を感じていただけるような空間に。一方、「イオンモール大高店」は、地域密着で“お客様の生活に根付くCITEN” として、毎日の活動導線上にあって気軽に立ち寄りお買い物いただけるような店舗です。

■ファッションブランド・TOLIGHT（トライト）とのコラボアイテム発売！アミュプラザ博多店ノベルティ＆イベントも

今回のコラボレーションのために特別に描き下したオリジナルグラフィックを用いたアイテムを、3月13日（金）のアミュプラザ博多店オープンを皮切りに、「CITEN」全店舗と各ECサイトにて順次発売します。コラボを記念して、「CITEN」各店舗（イオンモール大高店は除く）において6,600円（税込）以上お買い上げいただいたお客様に「TOLIGHT」×「CITEN」のオリジナル豆皿をプレゼントします。

さらに、アミュプラザ博多店では、限定ノベルティ（後述）の配布に加えて、「TOLIGHT」デザイナーの青山 明生さんによるライブイベントも予定しています。イベントの詳細は後日「CITEN」のinstagramなどでお知らせします。

・TOLIGHT x CITEN プリントT / 価格：4,950円

・TOLIGHT x CITEN パンツ / 価格：7,920円

このほか、トートバッグ、ポーチ、バンダナなども展開予定です。

TOLIGHT(トライト）：

ブランド名は、TRY（挑戦）LIGHT（光輝）から由来し明るい方へと向かう、挑戦し続けるという意味を込めている。「絵をかくように自由に」をコンセプトにデザイナー自身の描くドローイングを軸に毎シーズンコレクションを展開。

https://www.instagram.com/tolight_official/

■新店舗の概要

「CITEN ユナイテッドアローズ アミュプラザ博多店」 店舗イメージ

・店名：CITEN ユナイテッドアローズ アミュプラザ博多店

住所：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 アミュプラザ博多 5F

オープン日：2026年3月13日（金）

店舗面積：約69平方メートル

ノベルティ：6,600円（税込）以上お買い上げのお客様に「TOLIGHT」×「CITEN」のオリジナル豆皿をプレゼント。さらに、9,900円（税込）以上お買い上げのお客様には、「TOLIGHT」×「CITEN」のオリジナルマグカップもプレゼントします。

・店名：CITEN ユナイテッドアローズ イオンモール大高店

住所：愛知県名古屋市緑区南大高2-450 イオンモール大高 1F

オープン日：2026年4月28日（火）

店舗面積：約151平方メートル

ノベルティ：8,800円（税込）以上お買い上げのお客様に「CITEN」オリジナルウォーターボトルをプレゼントします。

＊ノベルティはいずれも数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■サンリオの人気9キャラクターとのコラボアイテム発売！ 富士見店にて「ハローキティ」グリーディングイベントも開催！

サンリオの人気9キャラクター×「CITEN」コラボ イメージビジュアル

「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「クロミ」「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」「ポチャッコ」「ハンギョドン」「けろけろけろっぴ」とのコラボレーションによるTシャツ、トートバッグ、ポーチ合計27種を発売します。世代を問わず愛されるサンリオキャラクターズと、「CITEN」の“シンプルで洗練された中にも遊び心あるデザイン”とのコラボレーションで、日々の生活に取り入れやすいアイテムをお届けします。

・Tシャツ / 価格：4,950円

「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」

＊上記のほかに「ポムポムプリン」「クロミ」「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」「ポチャッコ」「ハンギョドン」「けろけろけろっぴ」のアイテムがあります。

・トートバッグ / 価格：2,530円

「ポムポムプリン」「クロミ」「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」

＊上記のほかに「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポチャッコ」「ハンギョドン」「けろけろけろっぴ」のアイテムがあります。

・フラットポーチ / 価格：1,980円

「ポチャッコ」「ハンギョドン」「けろけろけろっぴ」

＊上記のほかに「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「クロミ」「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」のアイテムがあります。

＊サンリオの人気9キャラクターと「CITEN」のコラボアイテムは、2月14日（土）以降、「CITEN」各店舗と各ECサイトで順次発売します。「アミュプラザ博多店」「イオンモール大高店」での取り扱いはありません。

＊価格は全て税込みです。

＊各ECサイトで発売開始日が異なります。

■ハローキティ グリーティングイベントについて

今回のコラボレーションを記念して、2026年2月14日（土）に「CITEN ユナイテッドアローズ 富士見店」にてハローキティと写真が撮れるグリーディングイベントを開催します。参加条件等の詳細はこちらのニュースにてご確認ください。

https://store.united-arrows.co.jp/ua_columns/news/citen/18899

■「CITEN」2026年春夏シーズンの主な展開アイテム（一部）

テーラードジャケット 価格：12,980円アノラックシャツブルゾン 価格：6,930円メニータックパンツ 価格：6,930円スウェットショーツ 価格：4,950円チェックポップコーントート 価格：3,960円トライアングルフラップポケットトート 価格：4,950円

＊価格は全て税込みです。

＊商品のデザインや色、仕様、価格、取扱い店舗等は予告なく変更になる場合があります。

■「CITEN」について

2021年秋冬シーズンにデビュー。ブランド名は「始点」「視点」「支点」に由来し、「始まりの場所 要になる場所でありたい」という想いを込めています。ブランドコンセプトに「FUTURE ESSENTIALS.」を掲げ、“これからの良い服”について真摯に向き合い、長く・快適で・様々なライフスタイルにフィットするアイテムを提案しています。

■株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。