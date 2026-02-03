ナパ・ヴァレーの名醸造家フィリップ・メルカ氏監修　カルトワイン　 “ダナ・エステーツ” 新規取り扱い開始

株式会社JFLAホールディングス

株式会社JFLAホールディングス（本社：東京都中央区／代表取締役社長：檜垣周作）の子会社である株式会社アルカン（本社：東京都中央区／代表取締役社長：檜垣周作）はアメリカ カリフォルニア州ナパ・ヴァレーのワイナリー「ダナ・エステーツ」のワインの輸入販売を2026年２月より開始いたします。ダナ・エステーツのワインは生産量が年間わずか数十樽でアメリカでも入手困難な希少性の高いワインです。

ヘルムズ・ヴィンヤード140年の歴史

ダナ・エステーツ（DANA Estates）の歴史は、1883年ドイツ人栽培家H.W.ヘルムズ氏がカリフォルニア州ナパ・ヴァレー、ラザフォードにワイナリーを設立したことから始まります。ナパ・ヴァレーでも最古のワイナリーのひとつで禁酒法の時代も経験し、一度は閉鎖を経験しました。その後、リヴィングストン家が所有し、リヴィングストン・モフェット・ワイナリーの名で運営され、2005年から韓国の起業家ヒサン・リー氏がオーナーになり、ダナ・エステーツが創設されました。

過去140年にわたり、ヘルムズ・ヴィンヤードは優れたワインを生み出す豊かな土地であり続けてきました。ダナ・エステーツはかつての姿を再建し、先人たちが注いだのと同じ敬意と配慮をもって、この土地に新たな命を吹き込んでいます。

「DANA」の精神を貫くワイン造り

「dana」はサンスクリット語で「惜しみない心」「布施・寛大さ」を意味します。ダナ・エステーツの畑は有機栽培されており、最小限の介入で自然への敬意を示し、ナパ・ヴァレーの多様なテロワールを豊かに表現します。

ダナ・エステーツの醸造責任者モーラ・ジョンソン氏は、名醸造家フィリップ・メルカ氏と共に創業以来歩んできました。特定の個性や「ハウススタイル」を押し付けるのではなく、テロワールの純粋な表現を際立たせることを目指しています。ダナ・エステーツのすべての畑は、ブドウの健全な生育を最適化するために有機栽培されています。収穫は一房一房が最も熟した瞬間を捉えるよう、綿密に計画されたタイミングで行われます。

蓮はダナ・エステーツの三つの重要な要素を象徴します。

●逆境

― 自然との調和を目指して農業に懸命に取り組む姿勢。

●再生

― 歴史ある「ゴーストワイナリー」を現代的なホスピタリティで蘇らせる営み。

●純粋さ

― DANA ワインにとって究極の目標。

【取扱品目】全８品

【発売予定】2026年２月予定

【販売先】ホテル、レストラン、エアライン、百貨店、高級食料品店、ワインショップ、業務卸問屋など

【輸入販売元】株式会社アルカン

商品ラインナップ （全品共通 750ml）

■DANA (ダナ）

DANAのワインは全て単一畑のワインです。最小限の介入により、テロワールの特徴を豊かに表現しています。生産量は年間わずか数十樽でアメリカでも入手困難なワインです。ラベルに描かれた 12 の蓮は、ブドウのライフサイクルにおける 12 か月を象徴すると同時に、十二支の伝統における 12 の象徴的な動物を表しています。

ヘルムズ・ヴィンヤード カベルネ・ソーヴィニョン 2021

【ブドウ品種】カベルネ・ソーヴィニョン100%

【希望小売価格】160,000円（税抜）

マヤカマス山脈の麓に位置するヘルムズ・ヴィンヤード。プラムのような果実味とラザフォード特有のダスティなココアパウダーのようなタンニン。

ロータス・ヴィンヤード カベルネ・ソーヴィニョン 2021

【ブドウ品種】カベルネ・ソーヴィニョン100%

【希望小売価格】160,000円（税抜）

2024年に新たに認定されたクリスタル・スプリングスAVAのアペラシオン内に広がるロータス・ヴィンヤード。スパイス、グラファイト、チョコレートの複雑な香り。

ハーシー・ヴィンヤード カベルネ・ソーヴィニョン 2021

【ブドウ品種】カベルネ・ソーヴィニョン96％、 カベルネ・フラン4％

【希望小売価格】 160,000円（税抜）

ハウエル・マウンテンAVAに属するハーシー・ヴィンヤード。エレガントで直線的な骨格。旨味やミネラルのニュアンス。

ハーシー・ヴィンヤード ソーヴィニョン・ブラン 2020

【ブドウ品種】ソーヴィニョン・ブラン100％ 【希望小売価格】 160,000円（税抜）

サンセールのワイン造りから取り入れた葉巻型の樽で発酵させることで、ワインのテクスチャーと繊細さを高めています。

■ONDA （オンダ）

ONDA は、1960年代から1970年代のクラシックなナパ・ヴァレーのヴィンテージからインスピレーションを得ています。この時代の赤ワインは、プルミエ・クリュ（第一級）ボルドースタイルで造られ、複数の畑をブレンドすることで、数十年の熟成に耐えうる構造、フレッシュさ、バランスを備えた複雑なワインを生み出しています。

オンダ カベルネ・ソーヴィニョン 2021

【ブドウ品種】カベルネ・ソーヴィニョン92％、

プチ・ヴェルド7％、カベルネ・フラン1％

【希望小売価格】 45,000円（税抜）

ブラックチェリーやカシス、ダークチョコレート

の香り。口当たりはフレッシュで引き締まり、き

め細かなタンニンとともにブラックチェリーやカ

シス、プラムの濃厚な風味が感じられます。

オンダ ソーヴィニョン・ブラン 2022

【ブドウ品種】ソーヴィニョン・ブラン100％ 【希望小売価格】 45,000円（税抜）

パイナップル、キウイ、ジンジャー、ブリオッシュの香り。クリーミーでありながらしっかりとした骨格を持つ口当たり、レモングラス、グレープフルーツ、カモミールの風味。

■VASO （ヴァソ）

ラベルに描かれている蓮の中心に輝くのは、朝鮮李朝の月壺です。この壺は、純粋さ、そして大地と天空の調和的な結びつきへの願いを象徴しています。月壺は二つの半球を別々に作り、それらを一つの継ぎ目のない全体へと結合することで完成します。ワインも月壺のように、大地と天空の優美な結びつきによって生まれます。純粋さと調和を目標に掲げ、持続可能な農業とインスピレーションに満ちた職人技を融合させ、真の芸術作品“VASO”を創りだします。

ヴァソ カベルネ・ソーヴィニョン2020／ヴァソ カベルネ・ソーヴィニョン2021

【ブドウ品種】カベルネ・ソーヴィニョン、 メルロー、マルベック、プチ・ヴェルド

【希望小売価格】 19,000円（税抜）

自然酵母と多様な発酵容器を用いることで豊かな果実味、ミネラル感、新鮮さが調和した複雑で活力のあるワインに仕上げています。

ヴァソ ソーヴィニョン・ブラン 2022

【ブドウ品種】ソーヴィニョン・ブラン100％ 【希望小売価格】 19,000円（税抜）

クリーミーなメイヤーレモンケーキ、コムハニー、白桃、ジンジャークッキーの香り。酸がフレッシュなパイナップルやストーンフルーツ、シトラスの皮の豊かなテクスチャーを引き立てています。

本件に関するお問い合わせ

株式会社アルカン／プロモーション課

Tel 03-6861-6106

Mail info@arcane-jp.com

株式会社アルカン（高級料理食材、製菓材、小売食品、ワインの輸入販売）

1980年より西洋料理食材をヨーロッパより輸入するパイオニアとして世界中から選び抜かれた生産者の優れた食材を提供しています。高級食材やワイン、製菓材料、グロッサリーなど約2,000アイテムを日本中のシェフ、ソムリエ、パティシエ、リテーラーの方々へお届けしております。

■本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目5番6号 盛田ビルディング

■代表取締役社長：檜垣 周作

■HP https://www.arcane.co.jp

株式会社JFLAホールディングス

■事業内容：乳製品・酒類・醤油・調味料等の製造販売、高級食材・ワイン等の輸入販売、外食フランチャイズ本部の運営及び外食店舗の運営

■本社所在地 : 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目5番6号 盛田ビルディング

■代表取締役社長：檜垣 周作

■HP https://j-fla.com