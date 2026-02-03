この度、キャラバンコーヒー（運営元：株式会社ユニマットライフ／本社：東京都港区／代表取締役社長 落合昭）は、2月3日（火）より、1928年横浜馬車道で創業した「キャラバンコーヒー」と、同じく馬車道に醸造所と本店レストランの拠点を持つローカルビアカンパニー「横浜ビール」とのコラボビール第三弾として『横濱馬車道珈琲エール』を数量限定で発売いたします。コーヒー原料にはブラジル産のカフェインレス生豆に加え、カフェインレス・エスプレッソリキッドをブレンドしました。 ナッツやレーズンの香りにコーヒーからの香ばしい香りや味わいが重なり、 エスプレッソからの厚みがある濃厚な味わいと、ブラウンエールの濃厚(甘さ) な味わいがバランスよく感じられ、ついつい杯を重ねたくなる珈琲エールです。キャラバンコーヒーと横浜ビールは共に馬車道生まれ。ボトルラベルは今年の干支でもある馬をアイコンに馬車道にちなんだデザインにしました。

発売日：2月3日（火）～

キャラバンコーヒー直営店舗

https://www.caravan-coffee.jp/coffee-beer2026

**【商品名】****横濱馬車道珈琲エール****【発売日】****2026年2月3日（火）～****【販売価格】****店内飲食：990円（税込）****物販：880円（税込）****【品目】発泡酒****【原材料名】麦芽（外国製造）・エスプレッソ・コーヒー豆・ホップ【内容量】350ml【アルコール】5.5％****【販売場所】****-缶ビール販売-**キャラバンコーヒーオフィシャルサイト**※2月13日発売予定****-飲食提供-**キャラバンコーヒー横浜元町店・阿佐ヶ谷店・BAR iL PRiMARiO・MIKADO-YA珈琲店 Oomori

～商品特長～

**『横濱馬車道珈琲エール』の味わい**コーヒー原料にはブラジル産のカフェインレス生豆に加え、カフェインレス・エスプレッソリキッドをブレンドしました。 ナッツやレーズンの香りにコーヒーからの香ばしい香りや味わいが重なり、 エスプレッソからの厚みがある濃厚な味わいと、ブラウンエールの濃厚(甘さ) な味わいがバランスよく感じられ、ついつい杯を重ねたくなる珈琲エールです。**カフェイン97％除去。ブラジル産“カフェインレス”**農林水産省から注意が促されているように、カフェインとアルコールの同時摂取について身体への影響が懸念されています。『横濱馬車道珈琲エール』には、薬品を使わずに水を使用して抽出する「マウンテンウォータープロセス」でコーヒー本来の味を残すことで美味しさはそのままに、カフェイン97％を除去したブラジル産コーヒー豆を使用しています。一般的にあまり美味しくないという印象を持たれがちな「カフェインレスコーヒー」ですが、 キャラバンコーヒーの「カフェインレスコーヒー」は、独自の風味が表現され、「美味しいカフェインレスコーヒー」という評価をいただいています。 その理由は、デカフェ生豆は通常より黒色が濃いため焙煎度を見極めるのが難しいのですが、 卓越した焙煎技術で適切な焙煎度合いになるよう人の目で正確に煎り上げて、歴史あるキャラバンコーヒーの味覚を創り上げるため、丁寧に整備した昔ながらの焙煎機を使用しているので、その焙煎機が独特のロースト香を醸し出し、独自の風味が表現されているためです。

【横浜ビール】「横浜ビール」は、横浜市内で最も長い歴史を持つローカルビアカンパニーです。横浜・神奈川を拠点に、 人と人を繋ぐクラフトビールを育んでいます。国際ビール大賞受賞歴多数 。更なるビールのクオリティを追求中! また、日本一クラフトビールの醸造所が密集している “クラフトビアシティ” 横浜を盛り上げるべく、 クラフトビールの「ワクワク」を通じた街づくりに取り組んでいます。http://www.yokohamabeer.com/

**【キャラバンコーヒー】**1928年横浜馬車道で、輸入食品と自家焙煎コーヒーを取り扱う店として創業し、日本にコーヒー文化を浸透させたコーヒーブランドです。以来、港町横浜ならではの先進的なビジョンと本物の味にこだわり、約1世紀の時を経て磨きあげた伝統の技でコーヒーを作り続けています。横浜の自社工場直送の新鮮なコーヒーをカフェで提供している他、ビーンズショップで販売もしています。こだわり抜いて創り上げた看板ブレンド「ゴールデンキャメル」を中心とした香り高い味わいのオリジナルコーヒーをぜひお試しください。https://www.caravan-coffee.com/ https://www.instagram.com/caravan.coffee.1928

**【株式会社ユニマットライフ キャラバン事業本部】**1928年に横浜馬車道で創業したコーヒーブランド「キャラバンコーヒー」を主軸とし、コーヒー豆の輸入、焙煎、加工、販売、卸売を展開する他、パティスリーブランド「ベルグの４月」3店舗の運営および洋菓子の製造販売、パリの中心地であるヴァンドーム広場のすぐ隣に本店を構えるフランスの紅茶ブランド「NINA’S」日本総代理店として茶葉製品の販売、卸売を行っています。https://www.unimat-life.co.jp/ https://www.unimat-caravan.co.jp/ 《公式オンラインショップ》https://www.caravan-coffee.jp/《直営店舗一覧》https://www.caravan-coffee.com/shop