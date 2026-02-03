株式会社ウィザス(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：生駒 富男)が運営する、通信制・単位制高等学校、第一学院グループの第一学院 managaraBASE(以下、BASE)において、2026年2月27日(金)までの期間に、自分が何に興味を持ち、どう取り組んできたかを発表し、職員や仲間、家族からのフィードバックをもらい、自分の成長を実感するイベント「グロースピッチ」を開催いたします。





BASE梅田の様子





BASE池袋の様子





◆「グロースピッチ」について

BASEでは高校卒業資格取得を目指しながら、「したいが見つかる したいができる できるが見つかる」という学びのサイクルを軸に、新たな自分を発見するジブンプロジェクトに取り組んでいます。「自分の“したい”を実際のプロジェクトとして“できる”に変え、その実践を通じて新たな“できる”を再発見する」、この循環を社会や他者と接続させ、成長を確かな手応えに変える場が「グロースピッチ」です。





自分自身の内側だけで完結しがちな成長の実感を、あらゆる業界で活躍するプロや地域の方々から学んだスキルを用いて言語化し、仲間や家族、社会へシェアする。周囲からの反響やフィードバックを通じて、自分一人では気づけなかった自身の価値や成長に光を当てることで、揺るぎない「ブレないジブン軸」の形成を目指します。





開催日時





今年度は、この「グロースピッチ」による成長をさらに加速させ、社会との接点を広げるため第一学院グループ全体の取り組みである全国コンペティション「DAIICHIGAKUIN PROJECT AWARD」を2026年3月19日(木)に開催。本アワードは、全国の拠点から選抜された生徒たちが自身のプロジェクトをプレゼンテーションする、挑戦のステージとなります。









◆株式会社ウィザスについて

株式会社ウィザスは、「顧客への貢献」「社員への貢献」「社会への貢献」という3つの貢献を通じて、教育分野を中心に、一人ひとりの夢の実現に取り組む総合教育サービス会社です。すべては「成功」へのプロセスと考える“プラスサイクル”思考を基にした高校・大学事業、学習塾事業、グローバル事業、能力開発・キャリア支援事業を中心に、『「社会で活躍できる人づくり」を実現できる最高の教育機関』を目指しています。





社名 ： 株式会社ウィザス

代表者 ： 代表取締役社長 生駒 富男

所在地 ： 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-6-2 KFセンタービル

設立 ： 1976年7月10日

資本金 ： 12億9,937万5,000円

従業員数： 正社員1,011名(2025年3月31日現在)

事業内容： 総合教育サービス

URL ： https://www.with-us.co.jp