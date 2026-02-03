テスト工程自動化プラットフォーム“Esplat(エスプレット)”を開発運営するアミフィアブル株式会社(本社：東京都目黒区 代表取締役：河村 隆一、以下アミフィアブル)は、2026年1月に新たな給与体系に移行し、平均14.2％のベースアップを実施しましたので、お知らせいたします。









■ベースアップ実施の背景と目的

アミフィアブルは持続的な事業拡大を見据え、人材の確保、また従業員が長期にわたり活躍できる環境の整備が必要であると考えています。そこでこの度、給与体系を刷新、2026年1月に移行いたしました。

ベースアップにより、競争の激しい採用活動への対応及び優秀な人材の確保を目指すとともに、従業員のモチベーションアップによる生産性向上を期待しています。









■ベースアップの内容

ベースアップの対象はマネージャー職未満のほぼ全従業員が該当し、平均14.2％の年収アップとなっています。

新卒1年目に該当する役職の初年度年俸を500万円とし、これに合わせてマネージャー職未満のほぼ全従業員のベースアップを実施しています。

2026年4月入社の新卒採用従業員については、初年度年俸を500万円として先行して募集を実施し、前年度を大幅に上回る15名(2025年4月新卒採用は4名)の学生を採用することができました。









■採用活動のさらなる強化

今回のベースアップを追い風に、アミフィアブルでは新卒・キャリア共に採用活動を一層強化してまいります。

求める人物像、キャリアモデル、募集職種詳細はコーポレートサイトよりご覧ください。

コーポレートサイトからの直接応募も積極採用中です。





以下のリンクから直接応募された方が入社された場合、入社お祝い金として10万円を支給します。奮ってご応募ください。

▼アミフィアブル株式会社 | RECRUIT

https://www.amifiable.co.jp/recruit





アミフィアブルは、優秀な人材の確保および生産性向上により、自社開発のテスト工程自動化プラットフォーム「Esplat」の収益性を向上し、将来的には給与水準が日本一高い企業を目指してまいります。新しい価値を一緒に生み出していく仲間をお待ちしております。





Esplat









■アミフィアブル株式会社について

アミフィアブルは「差別化されたAIテクノロジーから世界に新しい価値を提供する」をミッションとし、AI搭載テスト工程自動化プラットフォーム「Esplat」の開発及び運用を手掛けています。

労働集約性の高いソフトウェア開発のテスト工程をAIテクノロジーで自動化し、2021年6月に特許を取得(特許第6902814号)した自社開発の「Esplat」を武器に、多くの企業でソフトウェア開発の効率化及び品質向上に寄与しています。

また、「Esplat」導入によるソフトウェア品質の向上・テスト工数の削減だけでなく、QA(品質保証)チームの立ち上げ、テスト推進のPMO、設計書や各種業務の標準化支援等、総合的な品質管理コンサルティングを提供しています。顧客のニーズに合わせ、コンサルタント、エンジニアと共に様々な課題解決に取り組んでいます。





会社名： アミフィアブル株式会社

代表者： 代表取締役 河村 隆一

事業 ： AI搭載テスト工程自動化プラットフォーム「Esplat」の開発及び運用

URL ： https://www.amifiable.co.jp/

TEL ： 03-6420-0391