一般社団法人IT資産管理評価認定協会(SAMAC)は、第36回ソフトウェアライセンス管理セミナーを2026年2月25日(水)にプレミアホテル-CABIN PRESIDENT-大阪で開催いたします。

当協会主催の『ソフトウェアライセンス管理セミナー』は、特定のソフトウェアパブリッシャーに拠らないセミナー内容としてお届けしており、今回で第36回目の開催となります。

これからIT資産管理に取り組む方や、すでに取り組んでいる方など、より多くの方に参加いただけるよう、プログラムを準備して参ります。









＜開催概要＞

開催日 ：2026年2月25日(水)

時間 ：10時～17時00分(受付開始9時30分)

会場 ：〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町1-3-19

プレミアホールAB(プレミアホテル-CABIN PRESIDENT-大阪2階)

アクセス：※地下鉄「南森町駅」からのアクセス

2号出口にホテル隣接、徒歩20秒(約20m)

※JR「大阪天満宮駅」からのアクセス

7号出口より徒歩1分

定員 ：80名

参加費 ：無料

主催 ：一般社団法人IT資産管理評価認定協会(SAMAC)

後援 ：BSA | ビジネス・ソフトウェア・アライアンス

TMI総合法律事務所

協賛 ：TMI総合法律事務所

NECキャピタルソリューション株式会社

Sky株式会社

SCSK Minoriソリューションズ株式会社

ゾーホージャパン株式会社

申込締切：2026年2月24日(火)(但し、定員になり次第締め切ります)









＜セッションスケジュール・お申し込み方法＞

下記サイトよりご確認、お申し込みください。

https://www.samac.or.jp/ssl/home/seminar_entry/landing.php?sid=116









＜お申し込みに伴うご注意点＞

■お申込みは先着順となります。定員に達し次第、締め切りとなりますので、お早めにお申込みください。

■下記のご協力をお願いいたします。

・当日37度以上の発熱がある方、体調のすぐれない方は入場をお断りさせていただく場合があります。

■講演資料：講演資料は印刷配布いたしません。開催1週間ほど前に資料のダウンロードサイトについてお知らせしますので、印刷したもの等をご持参ください。

■開催内容について不明点がありましたら、一般社団法人IT資産管理評価認定協会(SAMAC)事務局までお問い合わせください。

宛先： info_3029@samac.or.jp





どうぞよろしくお願い申し上げます。