期間限定！「おぱんちゅうさぎ」コラボお菓子を2026年2月17日より全国のセブン‐イレブン店舗にて先行発売！

ひざつき製菓株式会社（本社：栃木県栃木市、代表取締役：膝附 武男、以下 ひざつき製菓）は人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」とコラボしたお菓子「おぱんちゅうさぎポテトチップス チーズピザ味」、「おぱんちゅうさぎ しみわたるえびせん」および岩下食品株式会社（本社：栃木県栃木市、代表取締役社長：岩下 和了、以下 岩下食品）の「岩下の新生姜(R)」とトリプルコラボした「おぱんちゅうさぎ 岩下の新生姜つな旨揚げ」を2026年2月17日（火）より順次、全国のセブン‐イレブン店舗で先行発売いたします。

おぱんちゅうさぎポテトチップス チーズピザ味

本商品は「おぱんちゅうさぎ」の世界観に合わせ、アメリカンなチーズたっぷりピザをイメージして開発したオリジナル商品です。チーズパウダーとピザパウダーを別々に調合したこだわりの味を、背徳感MAXな付着率で仕上げました。

商品名：おぱんちゅうさぎポテトチップス チーズピザ味

内容量：40ｇ

発売日：2026年2月17日（火）より順次、全国のセブン‐イレブン店舗にて先行発売

※一般発売は2026年3月16日（月）より、全国のコンビニやディスカウントストア等にて販売予定です。

販売地域：全国（数量限定。店舗により取り扱いのない場合がございます。予めご了承ください。）

希望小売価格：198円（税抜）213.84円（税込）

おぱんちゅうさぎ しみわたるえびせん

本商品は「おぱんちゅうさぎ」と桜の季節、そしてピンクをテーマに、ひざつき製菓の人気商品「しみわたるえびせん」をカスタマイズした商品です。桜えびを50％*配合し、濃厚な海老の旨みと上品な甘みがパワーアップ！パッケージもピンクを基調とした春らしいデザイン。4月発売のため、ちょうど桜の季節に間に合わない「さくら、散る…」という不憫なパッケージですが、急遽、先行発売が決まったことで逆に間に合ってしまいました…。

※本商品に含まれる「えび」のうち、50％が「桜えび」です。

商品名：おぱんちゅうさぎ しみわたるえびせん

内容量：30ｇ

発売日：2026年2月17日（火）より順次、全国のセブン‐イレブン店舗にて先行発売

※一般発売は2026年4月1日（水）

販売地域：全国（数量限定。店舗により取り扱いのない場合がございます。予めご了承ください。）

希望小売価格：148円（税抜）159.84円（税込）

おぱんちゅうさぎ 岩下の新生姜つな旨揚げ

本商品は、同郷・栃木市の企業として2014年より継続的にコラボ商品を販売している岩下食品の「岩下の新生姜(R)」と「おぱんちゅうさぎ」のトリプルコラボ商品です。さくっと軽い食感のつな旨揚げを、爽やかな酸味が特徴の「岩下の新生姜パウダー」を使用して美味しく仕上げました。「岩下の新生姜(R)」をテーマにしたピンクデザインの「おぱんちゅうさぎ」に加え、岩下の新生姜公式キャラクター「イワシカ(R)」も本商品オリジナルデザインとなっているスペシャルパッケージです。

商品名：おぱんちゅうさぎ 岩下の新生姜つな旨揚げ

内容量：30ｇ

発売日：2026年2月17日（火）より順次、全国のセブン‐イレブン店舗にて先行発売

※一般発売は2026年4月1日（水）

販売地域：全国（数量限定。店舗により取り扱いのない場合がございます。予めご了承ください。）

希望小売価格：158円（税抜）170.64円（税込）

■ ひざつき製菓について

大正12年創業。ひざつき製菓は、栃木の米菓・スナックメーカーです。

大手小売業のPB商品やOEM商品の他、ポップで可愛い小袋米菓の企画開発も積極的に展開中。行列ができる有名店や、人気食品とのコラボ企画も多数！食べておいしいのはもちろん、ワクワク楽しい気分もお届けできるお菓子の開発に取り組んでいます。お店で見かけたら、ぜひ手に取ってみてください。

ひざつき製菓 公式WEBサイト(https://hizatsuki.com/)

ひざつき製菓 公式X（SNS）(https://x.com/hizatsuki_seika)