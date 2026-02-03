上杉謙信・景勝ゆかりの刀「三日月兼光」名古屋で初公開-特別展「三日月兼光と備前の名刀」／名古屋刀剣ワールド

東建コーポレーション株式会社

特別展「三日月兼光と備前の名刀」

名古屋刀剣博物館「名古屋刀剣ワールド」（愛知県名古屋市、以下当館）では、2026年3月21日(土)～5月31日(日)、特別展「三日月兼光と備前の名刀」を開催します。



本展では南北朝時代から現代へと受け継がれた、名刀・三日月兼光を展示します。南北朝時代に活躍した備前長船派の刀工・兼光によって作られた太刀で、戦国大名・上杉謙信のゆかりの刀として上杉家に伝来し、戦後は長らくアメリカに渡っていました。このたび、名古屋刀剣博物館の所蔵となったことを記念し、当館が所蔵する備前の名工達による作品とあわせて公開いたします。

特別展の見どころ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KpK9y_F-2xM ]１. 上杉家が秘蔵した名刀・三日月兼光太刀 銘 備州長船兼光 延文五年六月日（三日月兼光）

三日月兼光は、刀身に三日月のような働き（湯走り）が現れる幻想的な刃文から、「三日月」の号で呼ばれるようになりました。正式には、銘に切られた「太刀 銘 備州長船兼光 延文五年六月日」といい、南北朝時代に活躍した長船派の刀工・兼光によって鍛えられた太刀です。

戦国時代には上杉謙信が愛用し、のちに養子となった上杉景勝によって、刀剣台帳「上杉家御手選三十五腰」にまとめられました。同書には、上杉景勝と義父・上杉謙信の所蔵刀、計35振の名刀が記されています。なかでも三日月兼光は、上杉景勝の自筆とされる貴重な目録28振のうち、「上ひざう（上秘蔵）」と評された特別な1振りです。

三日月兼光は長く上杉家に伝来しましたが、戦後はアメリカへ渡り、2025年に日本へと里帰りを果たしました。そしてこのたび、当館所蔵を記念して公開されます。三日月のような刃文の働きに加え、大切先を備えた堂々とした姿や、迫力ある倶利伽羅龍の彫物も見逃せません。

（※本刀は前期・後期で表裏を入れ替えて展示いたします。 「彫刻」と「三日月のような働き」をお楽しみください。）

２. 名工を数多く輩出した備前国

備前国（現在の岡山県東南部）は、古くから良質な鉄資源に恵まれ、多くの刀工が集まった刀剣の一大産地でした。現存する名刀のおよそ70％が備前物とされることからも、当時の隆盛ぶりがうかがえます。その歩みは平安時代中期の古備前鍛冶にさかのぼり、技法を受け継いだ一文字派や長船派が鎌倉時代初期から中期にかけて大きく発展させました。

３. 徳川宗家に伝わった景光の太刀太刀 銘 備州長船住景光 正和五年十月日（旧国宝）

本太刀は、徳川宗家第16代当主・徳川家達が所持した一振です。家達は、江戸時代末期に将軍後継者の輩出を目的として創設された徳川御三卿のひとつ、田安徳川家に生まれ、将軍候補として育てられました。明治維新後は将軍に就くことはありませんでしたが、一華族として徳川宗家の当主を務めています。

本太刀は「太刀 銘 備州長船住景光 正和五年十月日」という長い銘を持ち、長船派の刀工・景光によって鍛えられました。刃文には、丸い石を並べたような半円状の小互の目乱れが現れ、見どころのひとつとなっています。さらに、刃先に向かって短く伸びる足や、刃中に丸く浮かぶ葉といった、繊細な働きも確認できます。

なお景光は、祖父に長船の祖・光忠を、子に三日月兼光を鍛えた兼光をもつ名門刀工です。代々受け継がれてきた優れた技術が生み出す、華やかな刃文にもぜひご注目ください。

４. 本多忠勝の孫ゆかりの刀 兼光刀 無銘 伝兼光（金象嵌）本多平八郎忠為所持之

徳川家康を支えた四人の名将は徳川四天王と称され、そのひとりに勇猛さで知られる本多忠勝がいます。本刀は、その孫にあたる本多平八郎忠為の愛刀です。本多平八郎忠為は、豊臣家との最後の戦いである大坂夏の陣に出陣し、敵将を討ち取るなどの武功を挙げました。その活躍ぶりは、祖父・本多忠勝に引けを取らない勇敢さとして語り継がれています。

本刀には、本多平八郎忠為が所持していたことを示す「刀 無銘 伝兼光 本多平八郎忠為所持之」という銘が切られています。この所持銘は、刀剣研究家・本阿弥光忠によって金象嵌（金をはめ込んで文字や模様を表す技法）で施されたもの。文字が黄金色にきらめく様子も、本刀の注目したい点のひとつです。

また、大磨上（銘が失われるほど短く加工された状態）でありながら、力強い大切先を備えた刀身も特徴です。互の目乱れの刃文には、逆足や小足といった細やかな働きが見られ、細部にまで配慮された緻密な出来栄えがうかがえます。本刀を鍛えたのは、名刀・三日月兼光と同じ兼光。ぜひ三日月兼光の刀身と見比べながら、その違いを味わってみてください。

そのほかの展示作品も、名古屋刀剣博物館でじっくりご覧いただけます。

新作オリジナルグッズ・関連イベントのお知らせ

展示作品リスト（PDF） :https://www.meihaku.jp/app/themes/wp-templ/event-mikadukikanemitsu/mikadukikanemitsu.pdf１. 新作グッズ「茎キーホルダー」「刀朱印」など

特別展「三日月兼光と備前の名刀」の開催を記念し、三日月兼光をモチーフにした茎キーホルダーや刀朱印などの新作オリジナルグッズを販売します。茎キーホルダーは、三日月兼光の銘を忠実に再現したグッズで、オリジナルグッズは北館１F ミュージアムショップにて順次販売いたします。その他の新作グッズの詳細は、当館公式SNS等でご案内いたします。

茎キーホルダー 三日月兼光刀朱印 三日月兼光２. 日本刀と温泉を巡る宿泊バスツアー特別展「三日月兼光と備前の名刀」実物の刀剣を手に取り鑑賞

特別展「三日月兼光と備前の名刀」の開催を記念し、日本刀を観て・学んで・触れて、その魅力をとことん満喫できる宿泊バスツアーを開催します。開催日は、2026年5月23日（土）～24日（日）。本ツアーでは、名古屋市の名古屋刀剣博物館をはじめ、刀剣と深いゆかりを持つ熱田神宮、さらに犬山城白帝文庫など、東海エリアを代表する名所を巡ります。（犬山城白帝文庫にて脇差「明智兼光」を、名古屋刀剣博物館にて太刀「三日月兼光」を鑑賞できます。）

本ツアーの魅力のひとつが、真剣を実際に手に取って鑑賞する日本刀鑑賞会や、学芸員によるギャラリートークです。作品を間近にしながら解説を聞くことで、普段の展示鑑賞とはひと味違った、より深い理解と感動を味わっていただけます。

温泉露天風呂温泉大浴場温泉プール客室※イメージ

また、宿泊先はホテル多度温泉にて、ゆっくりと旅の疲れを癒やしていただけます。「美肌の湯」として知られる同ホテルにて自家源泉100%の湯を館内湯めぐり。温泉露天風呂・温泉大浴場・温泉プールの各種天然温泉を心行くまでご堪能いただけます。

特別展「三日月兼光と備前の名刀」開催記念バスツアーの詳しい情報は、後日、当館公式SNSにてご案内いたします。

