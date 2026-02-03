パルシステムでつながり目指す心豊かな暮らし　利用者同士のグループ活動報告会　2月14日（土）〔山梨 長野〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム山梨 長野（本部：山梨県甲府市、理事長：古家滋子）は2月14日（土）13時から15時30分まで、ホテル春日居（山梨県笛吹市）で利用者同士が作るグループ活動の成果報告会「Pal*パル*ぱるくみスペシャルデイ」を開催します。パルシステムを通じてつながった利用者たちが、一堂に会してお互いの活動を紹介し、アフタヌーンティーを楽しみながら交流します。

活動の成果を報告するのは、パルシステム山梨 長野の呼びかけの下、自主的に集まった利用者による様々なグループです。配送センターで開催するイベントで、消費者目線で商品の魅力を紹介する「センターサポーター」や趣味や関心で集まる「サークル活動」、食や環境の課題を地域の人たちとともに考える「教え合い活動」など、多様な形で活動しています。

イベントは、個々のグループがお互いの活動を理解し合い、つながりを広げることを目的に開催します。ブース出展やステージ発表、会場内での展示など、グループの個性を生かして活動の成果を伝え合います。利用者の新たな興味や人との出会いを後押しします。

▲昨年度の報告会に集まった利用者によるステージ

ステージやブースでの報告を終えた後は、パルシステムのコーヒーや紅茶、オリジナル商品のスイーツなどでアフタヌーンティーを楽しみながら、参加者同士で交流します。

「Pal*パル*ぱるくみスペシャルデイ」開催概要

【日時】2026年2月14日（土）13時～15時30分

【会場】ホテル春日居（山梨県笛吹市春日居町小松855）

【参加】パルシステム山梨 長野利用者約70人

▼イベントチラシはこちら

パルシステム山梨はこれからも、人と人のつながりによる支え合いの組織である生活協同組合として、地域内での役割を利用者とともに果たしていきます。

生活協同組合パルシステム山梨 長野

所在地：山梨県甲府市古上条町225-1、理事長：古家滋子

出資金：26.5億円、組合員数：5.9万人、総事業高：82.3億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-yamanashi.coop/



