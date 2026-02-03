ヨネックス株式会社（代表取締役社長：アリサ ヨネヤマ）は、主にラケットスポーツ競技者に向けてデザインされたマルチトレーニングシューズ「COUNTER‑COURT TRAINER（カウンターコートトレーナー）」を、2026年3月下旬より発売いたします。本製品は、敏捷性や安定性が求められるラケットスポーツにおいて、ジムトレーニングやランニング、日常の移動など競技以外のシーンからも、ラケットスポーツで最も力を発揮しやすい重要な姿勢「パワーポジション」に導きます。

「パワーポジション」とは

「パワーポジション」とは、ラケット競技のフットワークで重要な、運動時に最も力が発揮しやすく、素早く動き出せる基本の構え（ポジション）のことです。この姿勢を自然に取れることで、安定性と瞬発力を両立した動きにつながります。

「パワーポジション」へ導く主な特徴

シューズ底には、拇指球の直下にフラットタイプの「ポジションガイドポッド」を配置。つま先で接地する足裏感覚を養い、地面を捉えやすくします。また、インソールには、つま先とかかとの高低差を抑えた「ロー・ドロップ設計」を採用。砂浜のような適度な沈み込みで着地衝撃を軽減しつつ、裸足に近い感覚で地面を押す動作を促します。自分の力で踏み込むフォームへ導き、「パワーポジション」を自然に身につけられる設計です。さらに、かかと外側には大きく立ち上げたラバー製の「サポートウォール」を搭載。横方向の力がかかった際のミッドソールの過度な変形を抑え、踏み込み時や体重移動時のブレを軽減し、安定した姿勢をキープします。本製品を日常的に使用することで、「パワーポジション」を瞬時にとれるようになり、競技のパフォーマンス向上にもつながります。

INNOVATION

■ヨネックス独自の衝撃吸収反発素材「パワークッション®️プラス」を搭載

ヨネックス独自の衝撃吸収反発素材「パワークッション®プラス」をソール内部に搭載。高いクッション性が着地時の衝撃を和らげ、ひざへの負担を軽減するとともに、優れた反発性により弾むようなフットワークを実現します。

■ジムトレーニングにも対応する、パワーポジションに導く設計

拇指球の直下にフラットタイプの「ポジションガイドポッド」を配置。つま先全体で加重しやすい設計により、地面をつかむような足裏感覚を養い、「パワーポジション」を意識しやすくします。ジムトレーニング、ウォーキング、ランニングなど動作の異なるシーンでも、踏み込みや切り返し動作に必要な足裏感覚をサポートします。

■ジムトレーニングでも快適に使用できる安定性とサポート性

かかと外側のミッドソールに、大きく立ち上げたラバー製の「サポートウォール」を搭載。横方向の力がかかった際のミッドソールの過度な変形を抑え、踏み込み時や体重移動時のブレを軽減し、安定した姿勢をキープします。切り返しやスクワットなど、下半身に負荷がかかるトレーニングでも安心して力を発揮できる設計です。

■様々なシーンで使いやすい「ロー・ドロップ設計」を採用

前足部を厚くした独自設計インソールにより、つま先とかかとの高低差（ドロップ）を低く設定。砂浜のような適度な沈み込みで着地衝撃を軽減し、裸足に近い感覚で地面を押し込む動作を促します。自分の力で踏み込むフォームへ導き、「パワーポジション」を自然に意識しやすい設計です。

製品概要

○お客様からのお問い合わせ

ヨネックス株式会社 健康スポーツ営業部 03-3836-1221

https://newscast.jp/attachments/Qe9Tf3Nu8Ub7Xb1asBGI.pdf