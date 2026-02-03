トラベル市場の“空白地帯”に挑む！グループ旅行を起点に日本の地域資産を世界につなげる「PerkUP」、イークラウドでの資金調達を2026年2月5日に開始
スタートアップ投資のプラットフォームを運営するイークラウド株式会社は、株式投資型クラウドファンディングによる資金調達に挑む「PerkUP株式会社」の募集ページを公開しました。2026年2月5日（木）19:30より投資申込みの受付を開始いたします。（詳細：https://ecrowd.co.jp/projects/(https://ecrowd.co.jp/projects/60)60(https://ecrowd.co.jp/projects/60)）
第60号案件の募集概要
・会社名：PerkUP株式会社
・事業概要：法人合宿・グループ旅行に特化した一括手配プラットフォームの運営・開発
・募集予定期間：2026年2月5日（木）～2026年2月24日（火）
・目標募集額：5,000,000円（上限募集額：70,000,000円）
PerkUPの注目ポイント
【戦略】「100名以下のグループ旅行」に特化。地域事業者による“挙手型”マッチングで攻略
【強み】市場に出回らない「眠れる資産」を提案。画一的な手配では難しい意外性で差別化
【成長性】パートナー連携で送客網を強化。インバウンド・ディープジャパンで収益拡大を狙う
【チーム】ホテル再生の知見とAmazon流の開発力。現場×テックのハイブリッド経営
PerkUP（パークアップ）株式会社は、日本中に眠る「地域資産」を、まずは企業の成長を加速させる資源として、将来的には世界中の人々を惹きつける「高付加価値な体験」へと再定義し、観光産業の構造変革を目指す“トラベルテック”スタートアップです。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zdtEbvQZsLk ]
https://ecrowd.co.jp/projects/60#event
詳細については、イークラウドの募集ページをご覧ください。
案件詳細はこちら :
https://ecrowd.co.jp/projects/60
約10万円からエンジェル投資家になれる「株式投資型クラウドファンディング」とは
株式投資型クラウドファンディング「イークラウド」はインターネットを通じて約10万円から創業間もない企業の挑戦に投資できるサービスです。
多くの投資家とともにシード・アーリーステージのスタートアップをクラウドファンディングの仕組みで応援。未来の成長リターンも目指します。
スタートアップは、日本の経済成長と課題解決の担い手として、近年改めて注目が集まっています。イークラウドはスタートアップと投資家を結ぶサービスを通じて、すべての人が理想の未来を描き挑戦できる、豊かな社会を目指してまいります。
※本報道発表文は、イークラウドの第60号案件の決定を一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
◆PerkUP株式会社の概要
商号 ：PerkUP株式会社
所在地 ：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢
ＵＲＬ ：https://perkup.life/
代表取締役 ：浅生亜也・斉藤晴久
◆イークラウド株式会社の概要
商号：イークラウド株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3181号
第一種少額電子募集取扱業務
第二種金融商品取引業
投資運用業
加入協会：日本証券業協会
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
本社所在地：東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビルヂング4階
代表取締役：波多江 直彦
コーポレートサイト: https://corp.ecrowd.co.jp/
イークラウドNEXTサービスサイト：https://next.ecrowd.co.jp/
イークラウドサービスサイト：https://ecrowd.co.jp/