【2月2日】八芳園が日本遺産「明治貴族が描いた未来～那須野が原開拓浪漫譚～」のアンバサダーに就任

総合プロデュース企業 株式会社八芳園（代表取締役社長：井上義則、東京都港区、以下「八芳園」）およびそのグループである株式会社八芳園交流コンテンツプロデュース(代表取締役：井上義則、東京都港区、以下「八芳園交流コンテンツプロデュース」)は、2026年2月2日(月)、八芳園グループとして栃木県北部に位置する日本有数の扇状地「那須野が原」を舞台とする日本遺産「明治貴族が描いた未来～那須野が原開拓浪漫譚～」の、“日本遺産アンバサダー”に就任したことをお知らせいたします。

これまで、2022年1月よりパートナーシップ協定を締結している栃木県那須塩原市とともに、地域の魅力発信や人材育成に関わることなど、地域の活性化に繋がる連携を行ってまいりました。この度のアンバサダー就任により、これまでの連携の実績を基盤としつつ、那須塩原市、大田原市、矢板市、那須町の4市町へのエリア連携へと広げ、当社のプロデュース力を生かしたワイズ・ユース（文化資産の活用）を推進し、文化資産の新たな価値創出や4市町エリアのブランド力向上に取り組んでまいります。

■文化庁認定の「日本遺産」とは

「日本遺産」とは、地域の歴史的魅力や特色を通じて、日本の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産（Japan Heritage）」として文化庁が認定する制度です。魅力ある有形・無形のさまざまな文化財群を総合的に活用し、地域の活性化につなげることを目的としています。

■参照：文化庁「日本遺産ポータルサイト」：https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/(https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/)

その中でも、栃木県北部に位置する日本有数の扇状地「那須野が原」を舞台とする日本遺産「明治貴族が描いた未来～那須野が原開拓浪漫譚～」において、この度八芳園が“日本遺産アンバサダー”として就任いたしました。

■栃木県那須塩原市、大田原市、矢板市、那須町を舞台とした「明治貴族が描いた未来～那須野が原開拓浪漫譚～」とは

日本遺産「明治貴族が描いた未来～那須野が原開拓浪漫譚～」は、栃木県那須塩原市、大田原市、矢板市、那須町で構成される「那須野が原」を舞台としたストーリーを展開。2018年5月24日に初めて日本遺産に認定され、2024年7月23日に認定継続が決定されました。

＜ストーリー概要＞

約140年前まで荒野が広がっていた扇状地「那須野が原」において、明治政府の中枢にあった貴族階級は私財を投じ、大規模農場の経営に乗り出します。近代国家建設の情熱と西欧貴族への憧れを持ち荒野の開拓に挑んだ貴族たちの遺志は、時を経て結実し、那須連山を背景に広がるこの地は知られざる近代化遺産の宝庫となりました。現在も残る華族農場の別荘では、近代日本黎明期の熱気や、明治貴族たちの足跡を垣間見ることができます。

■参照：文化庁「日本遺産ポータルサイト」 明治貴族が描いた未来～那須野が原開拓浪漫譚～：https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/stories/story058/(https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/stories/story058/)

■八芳園グループの日本遺産アンバサダー就任の背景と目的

かつての薩摩藩下屋敷跡地に位置する八芳園と、旧薩摩藩士らが開拓した地である那須野が原は、ともに薩摩藩ゆかりの地であるという歴史的親和性があります。

400年以上の歴史を持つ日本庭園という文化資産を有する八芳園は、庭園を大切に守り受け継ぎながら、交流拠点の場として現代に活用し、次世代へと繋げています。

そのような文化資産の活用に関するノウハウや、文化資産と“食”を掛け合わせたプロデュース力を生かし、この度の就任において、八芳園は文化資産の保存だけではなく「文化資産の活用（ワイズ・ユース）」を推進。日本遺産「明治貴族が描いた未来～那須野が原開拓浪漫譚～」を、文化とビジネス、人と人が交差する持続可能な交流拠点として確立することを目指します。

歴史的価値を未来へ継承しながら、地域の活性化と新たな交流の創出に貢献してまいります。

■アンバサダーの役割

八芳園グループは、アンバサダーとして、那須野が原開拓日本遺産活用推進協議会と連携及び協働し、次に掲げる活動を推進、支援してまいります。

(1)ユニークベニュー(文化財)を活用した、地域の「食」や「体験プログラム」等の高付加価値なソフトコンテンツの企画・プロデュース

(2)日本遺産の「持続可能な交流拠点」としての確立と運営に向けた助言及び協力

(3)地域住民や地元事業者との共創型プロジェクトの推進支援

(4)日本遺産に関する国内外への戦略的な情報発信

(5)その他、本取組の目的を達成するために双方が協議して必要と認める活動

■那須野が原に点在する文化財や地域の資源を生かし、官民連携で新たな価値を生み出す

「那須野が原」を構成する地域のひとつである栃木県那須塩原市と八芳園は、2022年2月より、那須塩原市の農畜産物の販路拡大やイベントの促進等による地域の魅力発信・地域活性化の推進などを目的としたパートナーシップ協定を締結しています。

協定では「農畜産物、加工品等の地域資源に係る販路拡大」や「地域の魅力発信とイベントの促進による地域の活性化」等を掲げ、那須塩原市の「食」の魅力を届けるポップアップイベントや、萬歳閣（松方別邸）や国の重要文化財「旧青木家那須別邸」を舞台としたイベントの開催など、文化資産および地域資源を生かしたプロデュースに取り組んできました。

また、2023年より相互に人材を派遣する人事交流を行っており、市の職員の受け入れや、市への人材派遣などを通じてお互いへの理解をさらに深め、地域活性化へ向けての連携を進めています。

※萬歳閣（松方別邸）でのイベントを八芳園がプロデュース※国の重要文化財「旧青木家那須別邸」にて愛犬フォトツアーをプロデュース※「旧青木家那須別邸」にて音楽イベントを開催※那須塩原市職員をお受け入れし、八芳園メンバーとして幅広く様々な業務に取り組んでいただく様子※那須塩原市職員をお受け入れし、八芳園メンバーとして幅広く様々な業務に取り組んでいただく様子

この度の日本遺産「明治貴族が描いた未来～那須野が原開拓浪漫譚～」アンバサダー就任にあたり、これまでの実績やノウハウを生かし、「那須野が原」における文化資産の新たな価値創出や広域的なブランド力向上に向け、地域のさらなる魅力発信を支援してまいります。

■株式会社八芳園交流コンテンツプロデュースについて

株式会社八芳園のグループとして設立された、食を中心に交流が活性化するコンテンツをプロデュースする企業です。日本各地域の自治体と連携し、自治体PR事業、食の拠点開発事業に取り組んでいます。現在は東京をはじめ、連携協定を結ぶ自治体が位置する徳島県・福島県・山形県の3箇所に営業所を設けており、それぞれを拠点に事業を展開しています。

・設立 ：2023年8月8日

・代表 ：代表取締役 井上 義則

・URL ：https://happo-en-contents.co.jp/

【総合プロデュース企業 八芳園について】

八芳園は東京・白金台にて、江戸時代から続く広大な日本庭園と共に日本の美意識と文化を体現し、心地よい空間とおもてなしの心で、かけがえのない非日常体験を演出する総合プロデュース企業です。婚礼・宴会事業に加え、国際会議や展示イベントなど多様化するMICE、地域プロモーション、レストラン運営、そして地域と共に価値を創出するエリアプロデュース事業など、多角的な事業を展開。「日本を、美しく。」というパーパスのもと、日本の魅力を世界へと発信しています。

