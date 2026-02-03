名古屋における消火栓広告出稿のお知らせ

株式会社レックスアドバイザーズ

公認会計士・税理士・会計経理人材に特化した人材紹介サービスを行う株式会社レックスアドバイザーズ（https://www.career-adv.jp/）の名古屋支社は、2026年2月より消火栓広告の出稿を開始いたしました。

消火栓広告への出稿を通じ、経理人材の人材紹介サービスとしての認知度拡大を目指すと同時に、地域の防災上重要となる消火栓標識の維持に貢献して参ります。

レックスアドバイザーズの消火栓広告の画像

レックスアドバイザーズは20年にわたり公認会計士や税理士の転職支援及び採用支援を行っています。東海エリアにおいては、2017年に名古屋支社を開設して以来、地域に根差したサービスを展開してきました。愛知県はもちろん、静岡県、三重県、岐阜県、石川県、富山県、福井県においても、転職支援及び採用支援サービスを展開しています。

消火栓広告出稿の意義

消火栓広告とは、消火栓標識の下にある広告枠に出稿可能な交通広告です。

消火栓標識は、緊急時に消防隊員が消火栓の位置を早く見つけることに役立つだけでなく、消火栓の近くに駐車されたり、物を置かれたりするのを防止する役割を持っていますが、国や自治体からの補助金はなく、広告費によって維持管理がされています。

そのため、消火栓広告への出稿は、防災上重要度の高い消火栓標識の維持につながり、地域の防災への貢献になります。レックスアドバイザーズの名古屋支社は、広告効果はもちろん、地域社会の一員としての社会的活動の一環として、消火栓広告への広告出稿を決定しました。

株式会社レックスアドバイザーズの会社概要

株式会社レックスアドバイザーズは、税理士、公認会計士、会計経理人材に特化して、キャリア支援や採用支援を行っています。サービスは全国で行っており、東京本社以外に、大阪支社、名古屋支社、福岡オフィス、岡山オフィスがございます。

2004年の人材紹介事業の免許取得以降、人材派遣のREX派遣（https://www.career-adv.jp/haken/）、パートアルバイト採用支援のアカナビ（https://kaikeizeimu.jp/）、人材定着支援のREXキャリアデザイン（https://okacari.com/）などとサービスを拡張しており、税理士や公認会計士のプロフェッショナルのキャリアをワンストップで支援できる体制を整えています。