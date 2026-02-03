国産有機大豆を使用した「Bihadaiz」シリーズがマタニティフード協会の認定商品に選定

株式会社こすもす

栃木県那須塩原市を拠点とする「Bihadaiz」（運営：株式会社こすもす）は、国産有機大豆100％を原料とした食品シリーズ「Bihadaiz」において、一般社団法人日本マタニティフード協会による審査を経て、認定商品として選定されたことをお知らせいたします。

本認定は、妊娠準備期から妊娠期、産後、子ども期まで続くライフステージにおいて求められる「原料の明確性」「製造背景」「日常的に取り入れやすい設計」などの観点から、シリーズ全体としての在り方が評価されたものです。

【マタニティフード協会認定について】

日本マタニティフード協会は、妊娠準備期から妊娠期、産後、子ども期に至るまで、人生の基礎となる時期の食環境を整えることを目的に、独自の基準を設け、食品の選定・認定を行っています。

特定の栄養素や機能性を強調するのではなく、

・原料の信頼性

・製造背景の明確さ

・日常生活の中で無理なく継続できること

といった観点から、長く寄り添える食品であるかどうかを重視しています。

【「Bihadaiz」シリーズについて】

「Bihadaiz」シリーズは、国内自給率が極めて低いとされるオーガニック国産大豆のみを原料とし、素材本来の力を活かすことを目的とした食品ブランドです。

加工や味付けに過度に頼らず、豆腐の延長線上にある“進化系の大豆食品”として、日々の食卓に自然に組み込めることを大切にしています。

【認定対象となった商品構成】

今回、マタニティフード協会の認定対象となった「Bihadaiz」シリーズは、以下の9商品で構成されています。

・国産有機大豆を使用した揚げていない大豆チップス「SoyChips」4種

・国産有機大豆を使用したプロテインバー「Soybôu」3種

・湯戻し不要で調理に使える大豆ミート（ミンチタイプ／スライスタイプ）

いずれも国産有機丸大豆100％を原料とし、妊娠準備期から産後、子ども期まで、特定のライフステージに限定されることなく、日常の食に無理なく取り入れられる設計としています。

【初期展開と今後について】

「Bihadaiz」シリーズは、ECチャネルを中心に初期展開を行い、商品特性や需要の検証を進めてきました。

今回の認定を受け、今後はライフステージに寄り添う食品としての位置づけをより明確にしながら、展開方法や届け方についても検討していく予定です。

【Bihadaizが目指すもの】

「Bihadaiz」は、特定の流行や短期的な販売を目的とするのではなく、

必要な人に、必要なかたちで、静かに届く食品であることを目指しています。

妊娠準備期から産後、子ども期、そして日々の生活を丁寧に整えたいと考えるすべての方にとって、

一つの選択肢となることを願っています。

【会社概要】

会社名：株式会社こすもす

所在地：栃木県那須塩原市埼玉354-1

事業内容：有機JAS認証の大豆ミート製造・販売、オーガニック食品企画

ブランド名：Bihadaiz

公式サイト：https://bihadaiz.life