【新店舗情報】炭火焼き鳥と釜めしの名店「美濃路」がついに三重県松阪市へ！「あみやき亭 松阪店」敷地内に3月中旬、待望のグランドオープン決定

株式会社あみやき亭

松阪市の皆様に、職人が手掛けるこだわりの味と、団らんのひとときをお届けする新しい「美濃路」の誕生です。

■「美濃路」の魅力とは？

「美濃路」は、素材の良さを最大限に引き出す「焼き鳥」と、注文ごとに一釜一釜丁寧に炊き上げる「釜めし」が自慢の本格やきとり屋です。

職人技が光る「焼き鳥」 高火力で一気に焼き上げることで、外はパリッと、中はジューシーな旨味を閉じ込めます。秘伝のタレと香ばしい炭の香りが食欲をそそり、一本食べれば止まらない美味しさです。

出汁香る「釜めし」 美濃路のもう一つの主役は、ふっくらと炊き上げた釜めし。蓋を開けた瞬間に広がる湯気と芳醇な香りは、まさに至福のひととき。〆の一品としても、お食事のメインとしても愛され続ける名物です。

名物止まらんホルモン串【とまホル串】誕生！１本４９円（税込５３円）の超破格の新名物が誕生しました！

■あみやき亭 松阪店の敷地内に誕生！

新店舗は、地元で愛される焼肉店「あみやき亭 松阪店」と同じ敷地内（駐車場エリア）にオープンいたします。 広い駐車場を完備しており、ご家族での団らん、ご友人との飲み会、会社帰りの一杯など、あらゆるシーンで気軽にお立ち寄りいただけるアクセスの良さも魅力です。

松阪の夜を彩る新たなグルメスポットとして、地域の皆様に愛されるお店作りを目指してまいります。

■オープニングキャンペーンについて

オープンを記念して、皆様に喜んでいただける特別なお披露目キャンペーンを現在企画中です。 詳細は決定次第、第2弾のプレスリリースにて発表いたします。続報を楽しみにお待ちください！