【はま寿司】三陸産銀鮭と、ホッケの天ぷらが100円（税込110円）！「はま寿司の北海道・東北旨ねた祭り」開催！

株式会社ゼンショーホールディングス 株式会社はま寿司（代表取締役社長：南 哲史 本社：東京都港区）が展開する100円寿司チェーン「はま寿司」は、2月4日（水）より、「はま寿司の北海道・東北旨ねた祭り」を全国の店舗で開催します。※ 一部店舗では価格が異なります。

本フェアでは、三陸の豊かな海で育った柔らかでコクのある身が特長の「三陸産 大切り銀鮭」と、ふんわりとした食感のホッケをサクサクの天ぷらで味わえる「北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り」を100円（税込110円）でご提供します。

また、蒸すことで旨みを閉じ込めたホタテのジューシーな味わいを楽しめる「青森県産 大粒蒸しほたて」や、イカの甘みやもちもち食感と、ウニの風味がマッチする「北海道産アカイカのうに和えつつみ」、秋田名物“いぶりがっこ”とクリームチーズの相性が抜群な「いぶりがっこクリームチーズ軍艦」が登場。北海道・東北の豊かな海や大地が育んだ旨ねたを、どうぞお見逃しなく！

至福の一貫シリーズでは、柔らかな身と甘みのある脂が特長の“いわて牛”のうち肉質5等級のものだけを使用した「いわて牛五ツ星握り」、直火で香ばしく焼き上げた「直火焼き牛たん握り」を販売します。

サイドメニューでは、宮城名物“ずんだあん”をパリパリの春巻きの皮で包んだ「パリパリずんだ春巻（2本）」をお楽しみいただけます。はまカフェラボからは、チョコスポンジに生チョコホイップ、チョコソースでチョコ尽くしに仕上げた「生チョコモンブラン」と、ショートケーキをイメージしたアイスや甘酸っぱいいちごゼリーを合わせた「berry cuteないちごパルフェ」をご提供します。

はま寿司公式Xでは、フェア開催を記念して、抽選で合計20名様にはま寿司で使えるお食事ご優待券

10,000円分が当たるキャンペーンを実施します。奮ってご参加ください。

ぜひこの機会に、はま寿司で「はま寿司の北海道・東北旨ねた祭り」をお楽しみください。

三陸産 大切り銀鮭 100円（税込110円）北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り 100円（税込110円）青森県産 大粒蒸しほたて 160円（税込176円）

北海道産アカイカのうに和えつつみ 160円（税込176円）いぶりがっこクリームチーズ軍艦 160円（税込176円）いわて牛五ツ星握り 290円（税込319円）

直火焼き牛たん握り 390円（税込429円）パリパリずんだ春巻（２本） 220円（税込242円）

生チョコモンブラン 270円（税込297円）berry cuteないちごパルフェ 430円（税込473円）

★Xキャンペーン詳細★

〈実施期間〉

2月3日（火）10:30～2月5日（木）23:59

〈応募方法〉

１.はま寿司公式アカウント（@hamasushi_jp(https://x.com/hamasushi_jp)）をフォロー

２.「＃はま寿司北海道東北旨ねたこれ食べる」と【食べたいねた】を記載の上、はま寿司公式アカウントによるキャンペーン投稿を引用ポスト

〈賞品〉

抽選で合計20名様にはま寿司で使えるお食事ご優待券10,000円分をプレゼント！

※ 画像はイメージです。 ※ 商品はなくなり次第終了です。

※ 一部商品は販売期間が異なります。 ※ 658店舗で販売予定です。（2月3日時点）