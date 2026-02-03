就活プロダクトが経営者の本音に迫るインタビュープロジェクト『経営者と描くキャリア地図』掲載企業450社突破

ポート株式会社

新卒採用支援事業を展開するキャリアパーク！就職エージェント（ポート株式会社、代表取締役社長CEO 春日博文、所在地：東京都新宿区）は、経営者インタビュープロジェクト『経営者と描くキャリア地図』の掲載企業数が450社を突破したことをお知らせします。本プロジェクトでは、求人票だけでは見えない「経営者の原体験」や「仕事への哲学」を深く掘り下げています。今後も、経営者が持つ「志」を学生へ届けるコンテンツ制作を強化し、経営者と学生が同じ未来を見据えて歩み出せる「納得感のあるマッチング」の創出に取り組んでまいります。

キャリアパーク！就職エージェント 公式サイト：https://careerpark-agent.jp/

経営者インタビュープロジェクト『経営者と描くキャリア地図』URL：https://careerpark-agent.jp/interview

■経営者と描くキャリア地図について

『経営者と描くキャリア地図』は、就活プロダクトである「キャリアパーク！就職エージェント』が運営する、経営者へのインタビュープロジェクトです。

「この企業に入社することで、どのような自己実現や成長が叶うのか」「どんな想いを持つ人と働くのか」――。そんな求人票だけでは解消できない疑問に答えるため、経営者の人生や哲学をインタビューし、一冊の「地図」のように可視化しました。

これまで累計450社以上の企業の経営者が登壇し、次世代を担う学生・若手へ向けて、自身の原体験や仕事に込める志を余すことなく発信しています。

■ インタビュー記事から得られるメリット

本プロジェクトは、単なるインタビュー記事ではなく、学生が自信を持って選考に臨むための「実践的なガイド」としての役割を担っています。

１.業界全体の動向や社会人としての心構えを学ぶことができる

日本を代表する大手企業から、今注目を集める成長企業まで、幅広い業界の経営者が登壇しています。

普段なかなか直接触れることのできない、第一線で活躍するトップの「生の声」を一つのメディアで横断的に見ることで、業界全体の動向や社会人としての心構えを学ぶことができます。

２.経営者の視座に触れる「本質的な企業理解」

インタビューを読むことで、求人票の情報だけでは読み取れない「社会においてどのような使命を担っているのか」「どのような思いで組織を作ってきたのか」というトップの視点に触れることができます。

経営者の哲学を理解することは、企業の目指す未来を理解することと同義であり、他の学生と一線を画す深い企業理解へとつながります。

３.心に響く「あなただけの志望動機」が作れる

経営者の志に深く触れたうえでエントリーすることで、自分の価値観との合致を事前に確認できます。

志望動機が「条件」ではなく「共感」に根ざしたものになるため、面接においても経営者や採用担当者の心に響く、説得力のある言葉を自身の声で語れるようになります。

４.納得感のあるキャリア選択とミスマッチ防止

経営者の本音や若手へのアドバイスは、自分自身の価値観を照らし合わせるための重要な鏡となります。

入社後の「こんなはずじゃなかった」を防ぎ、自身が納得したうえで「この企業で成長したい」と思える一歩を力強く後押しします。

■ 掲載企業例

経営者インタビュープロジェクト『経営者と描くキャリア地図』では、業界・職種ともに多様な企業の掲載実績があります。その一部を抜粋して紹介します。

SBCメディカルグループホールディングス CEO／湘南美容クリニック創業者 相川 佳之氏

https://careerpark-agent.jp/interview/490-2

JFEロックファイバー 取締役 兼 総務・営業部担当 奥本 訓史氏

https://careerpark-agent.jp/interview/396-2

タビオ 代表取締役社長 越智 勝寛氏

https://careerpark-agent.jp/interview/499-2

■ 掲載企業数450社突破の背景：なぜ今「経営者の声」が必要なのか

近年、若手人材の早期離職が社会課題となるなか、学生・企業双方において「ミスマッチのない採用」への需要が高まっています。

給与や休日といった表面的な「条件」の比較だけでは、働くことの本質的な納得感は得られません。そこで本プロジェクトでは、経営者が何を大切にし、どのような未来を描いているのかという「キャリアの地図」を可視化。450社という実績は、こうした「価値観の共鳴」を重視する就活スタイルが、現代の学生と企業に深く支持されている証です。

■ インタビューに関するお問い合わせ

インタビュープロジェクト『経営者と描くキャリア地図』へのお問い合わせは、以下よりお願いいたします。

【お問い合わせ・取材エントリー】

お問い合わせフォーム：https://careerpark-agent.jp/contact

担当部署：『経営者と描くキャリア地図』担当部署

「問い合わせ内容」欄に以下項目への回答をご記載ください。

・企業名

・コーポレートサイトのURL

・広報担当者名

・お問い合わせ内容

■会社概要

■ポート株式会社

所在地 ：東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー5F

代表者 ：代表取締役社長CEO 春日博文

設 立 ：2011年4月

資本金 ：27百万円（2025年9月末時点）

URL ：https://www.theport.jp/

■主な運営サービス

≪人材領域≫

就活会議

https://syukatsu-kaigi.jp/

キャリアパーク

https://careerpark.jp/

キャリアパーク！就職エージェント

https://careerpark-agent.jp/

PORTキャリア

https://www.theport.jp/portcareer/

みん就

https://www.nikki.ne.jp/

就活の未来

https://shukatsu-mirai.com/

イベカツ

https://evekatsu.com/

≪エネルギー領域≫

エネチョイス

https://enechoice.jp/

≪新規領域≫

マネットカードローン

https://ma-net.jp/card-loan

■本件に関する報道関係のお問い合わせ先

ポート株式会社：広報担当 諏訪

コーポレートサイト：https://www.theport.jp/

E-mail：pr@theport.jp

TEL：03-5937-4701