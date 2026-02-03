「にじさんじ 8th Anniversary フェア in animate」が2月7日から開催！　8周年撮りおろしビジュアルを使用した特典を配布するほか、商品販売やグラッテコラボの実施も!!

△8周年撮りおろしビジュアル

株式会社アニメイトは、2026年2月7日より「にじさんじ 8th Anniversary フェア in animate」を全国アニメイト（通販除く）にて開催いたします。また、同日よりアニメイト一部店舗にてグラッテコラボを実施いたします。



「にじさんじ」とは、約150名の多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバーグループです。イベントやグッズ、デジタルコンテンツの販売や楽曲制作も行っており、2026年2月3日に8周年を迎えました。2026年5月16日・17日には、幕張メッセにてにじさんじ最大級の祭典「にじさんじフェス2026」の開催が決定しているなど、注目を集め続けています。



全国アニメイト（通販除く）にて2月7日～3月1日まで開催する「にじさんじ 8th Anniversary フェア in animate」では、期間中、「にじさんじ」「NIJISANJI EN」関連のグッズ・グラッテコラボ飲食をご購入2,200円（税込）毎に、特典「ポストカード（全8種）」を1枚プレゼントいたします。



また、フェアにあわせて、8周年撮りおろしビジュアルを使用した「アクリルスタンド」や「ランダムメタルカード」などの商品を販売するほか、アニメイト一部店舗ではグラッテコラボの実施もございます。ぜひお見逃しなく！




■フェア情報



△特典：ポストカード（全8種）

にじさんじ 8th Anniversary フェア in animate


開催期間：2026年2月7日～3月1日


開催場所：全国アニメイト（通販除く）


開催内容：期間中、「にじさんじ」「NIJISANJI EN」関連グッズ・グラッテコラボ飲食をご購入2,200円（税込）毎に、特典「ポストカード（全8種）」を1枚プレゼントいたします。


特典内容：ポストカード（全8種）


※特典はお選びいただけません。







■商品情報



△【にじさんじ 8th Anniversary】アクリルスタンド

【にじさんじ 8th Anniversary】アクリルスタンド


発売日：2026年2月7日


価格：各2,200円（税込）


種類：40種








△【にじさんじ 8th Anniversary】クリアファイル

【にじさんじ 8th Anniversary】クリアファイル


発売日：2026年2月7日


価格：各600円（税込）


種類：8種








△【にじさんじ 8th Anniversary】ミニギフトセット

【にじさんじ 8th Anniversary】ミニギフトセット


発売日：2026年2月7日


価格：各3,000円（税込）


種類：40種







【にじさんじ 8th Anniversary】ランダムグリッター缶バッジ Aグループ／Bグループ／Cグループ／Dグループ


発売日：2026年2月7日


価格：650円（税込）


種類：各全10種



△【にじさんじ 8th Anniversary】ランダムグリッター缶バッジ Aグループ

△【にじさんじ 8th Anniversary】ランダムグリッター缶バッジ Bグループ



△【にじさんじ 8th Anniversary】ランダムグリッター缶バッジ Cグループ

△【にじさんじ 8th Anniversary】ランダムグリッター缶バッジ Dグループ



【にじさんじ 8th Anniversary】ランダムメタルカード Aグループ／Bグループ／Cグループ／Dグループ


発売日：2026年2月7日


価格：350円（税込）


種類：各全10種



△【にじさんじ 8th Anniversary】ランダムメタルカード Aグループ

△【にじさんじ 8th Anniversary】ランダムメタルカード Bグループ



△【にじさんじ 8th Anniversary】ランダムメタルカード Cグループ

△【にじさんじ 8th Anniversary】ランダムメタルカード Dグループ




△【にじさんじ 8th with cake！】アクリルブロックセット

【にじさんじ 8th with cake！】アクリルブロックセット


発売日：2026年2月7日


価格：各7,000円（税込）


種類：4種（各10個入り）








△【共通衣装3Dグッズ vol.3】ラメアクリルスタンド

【共通衣装3Dグッズ vol.3】ラメアクリルスタンド


発売日：2026年2月7日


価格：各1,800円（税込）


種類：17種







【Standard Goods Vol.7】ランダムチェキ風カード Aグループ／Bグループ


発売日：2026年2月7日


価格：350円（税込）


種類：


＜Aグループ＞全6種


＜Bグループ＞全4種



△【Standard Goods Vol.7】ランダムチェキ風カード Aグループ

△【Standard Goods Vol.7】ランダムチェキ風カード Bグループ




△【にじさんじぷち2026】ステッカー

【にじさんじぷち2026】ステッカー


発売日：2026年2月7日


価格：各350円（税込）


種類：10種






このほかにも、多数のグッズが発売！




■グラッテ情報


にじさんじ 8th Anniversary フェア in animate 開催記念×Gratte


開催期間：2026年2月7日～3月1日


開催場所：アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山


＜クッキー出張販売店＞アニメイト高崎、大宮、町田、千葉、札幌、長野、静岡パルコ、新潟、三宮、京都、福岡パルコ、広島、川崎、POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋


メニュー：


＜グラッテ（絵柄全40種）＞イートイン660円（税込）　テイクアウト648円（税込）


＜アイシングクッキー（絵柄全40種）＞イートイン605円（税込）　テイクアウト594円（税込）


※クッキー出張販売店では、クッキーがなくなり次第終了となる場合がございます。





※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。




■権利表記


(C)ANYCOLOR, Inc.




