爆モテ美男美女16名が、‟モテNo.1”を競い合う！「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』“カッコよすぎるおにぎり屋さん”でも話題の俳優・奥雄人「清潔感が一番大事」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年2月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）を、「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて無料放送いたします。このたび、本作に参加する16名より、“カッコよすぎるおにぎり屋さん”としてSNS上でも話題をさらった俳優のゆうと（奥雄人/28歳）にインタビューを実施。“モテの秘訣”や恋愛のスタンスが変わった浮気をされた経験など、“微笑みの貴公子”ことゆうとの魅力をお届けします。

◼ “カッコよすぎるおにぎり屋さん”でも話題の俳優・奥雄人が明かす“モテの秘訣”「清潔感が一番大事」

“微笑みの貴公子”のキャッチフレーズにふさわしく、白い歯がキラリと覗く美しいスマイルが魅力のゆうとに、“モテるための秘訣”を尋ねると「やっぱり清潔感が一番大事ですね」と即答。さらに、「例えば、歯って人が見て 1 番目に入ってくると思うので、見た目もそうですしちゃんと歯医者さんにもこまめに通って口臭ケアだったり歯の健康にも気を遣っています」 と明かしました。

◼恋愛のスタンスが劇的に変わった“人生で初めてされた浮気”とは？

これまでの人生で“一番印象的だった過去の恋愛”について尋ねると、「上京する前の17 歳くらいの時に付き合ってた彼女との恋愛ですね」と回顧。続けて、「当時は僕もすごく尖っていたので、彼女に対して全然優しくしなかったんですよね。今思えば結構亭主関白だったと思うんですけど、その時に人生で初めて浮気をされてしまって。彼女に理由を問い詰めたら『僕が冷たくて、全然愛してくれないところが嫌だった』と言われたときに初めて女性に対して優しくしたりちゃんと向き合うことの大切さに気付かされて。そこから結構恋愛のスタンスが劇的に変わりましたね」と赤裸々に語りました。

最後に、番組の見どころについて、「個人的な名シーンは、夜のプールサイドで女の子とキスを交わした場面ですね。僕自身、非常にロマンチックな感情を覚えたシーンなので、皆さんにも楽しみにしていただきたいです。日本国民のみなさんをメロつかせちゃうと思いますね。（笑）」と締めくくりました。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショーです。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。2月11日（水）夜10時より放送する新シーズン『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けします。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届けます。

『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名です。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。

『ラブパワーキングダム2』は、「ABEMA」にて2026年2月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始いたします。どうぞお楽しみに。

■ABEMA新番組『ラブパワーキングダム2』（全8話）番組概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2021

ティザー映像：https://www.youtube.com/watch?v=wkiWPziE85Y

先行映像：https://www.youtube.com/watch?v=u1VSG5Ry2IM

＜第1話＞

第1話放送日時：2026年2月11日（水）夜10時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第1話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CS7yvSDbMT9iiK

【スタジオMC】

せいや（霜降り明星）

YOU

菊池風磨（timelesz）

谷まりあ