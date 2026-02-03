「いつか」を「今」に変える、全世代の聖域。かぐらBC創設者・レジェンド中澤Bossが導く「大人のためのJapow体験」が本格始動。

有限会社上山商会かぐらBCの創設者レジェンド中澤稔



新潟県湯沢町 - 2026年2月3日 -

スノーリゾートの聖地・かぐらスキー場において、バックカントリー（以下、BC）エリアの礎を築いた男、通称「中澤Boss」が率いるJapow.co.jpは、30代から70代までを対象とした「かぐらバックカントリー体験ガイドツアー」の予約枠を拡大いたします。

本ツアーは、地域観光を牽引する**「越後湯沢DMO（観光地域づくり法人）」に正規登録されたガイド**による運営であり、法令遵守と安全管理を徹底した、湯沢町公認の信頼あるアクティビティです。



■ レジェンド中澤Boss：かぐらの山に人生を捧げた男

ガイドを務める中澤稔（中澤Boss）は、かぐらスキー場の元支配人であり、現在のかぐらBCの利用ルールやコース設計を形作った、いわば「かぐらBCの生みの親」です。 その人柄は、山に対してはどこまでも厳格でありながら、ゲストに対しては「雪山の喜びを一人でも多くの人に伝えたい」という情熱に溢れた温厚な教育者でもあります。 「若い頃のように無茶はできないが、雪山の本当の姿を知りたい」という大人の渇望を誰よりも理解し、膝の痛みや体力の不安を「経験と技術」でカバーする術を熟知しています。



■ 越後湯沢DMO正規登録が担保する「絶対的安心」

Japow.co.jpは、地域の持続可能な観光を推進する「越後湯沢DMO」の正規登録ガイドとして、以下の厳格な基準をクリアしています。

徹底したリスク管理： 気象・雪崩情報の精査、および山岳対応傷害保険の加入徹底。

地域との連携： スキー場や救助組織との密な連携体制の構築。

正規ルートの選定： 地域の自然環境を保護しつつ、最高の一本を提供する公認ガイドならではのルート選定。



■ 本ツアーの核心：全世代の「大人」が主役になれる場所

1. 体力に合わせた「精密なペース配分」 30代の挑戦から70代の円熟した滑りまで、参加者の心拍数や疲労度をBossが瞬時に見極め、最適なルートと休憩を差配します。

2. 和田小屋という特別な舞台 標高1,350mの「和田小屋」に宿泊するプランでは、夜は中澤Bossと共に暖炉を囲み、かぐらの歴史や雪山の深淵について語り合う贅沢な時間を過ごせます。

3. 「無理をしない、本物のBCデビュー」 装備の扱いから雪山のマナーまで、一から丁寧にレクチャー。最新の安全装備レンタルも完備しており、体力に自信のない方でも、安心してJapowの真髄に触れることが可能です。



■ 代表・中澤Boss（中澤稔）のコメント

「私はかぐらの山と共に生きてきました。どこが危ないか、どこが気持ちいいか、その全てが身体に刻まれています。30代には30代の、70代には70代のJapowがあります。DMO正規ガイドとして、安全という絶対的な土台の上で、皆様に人生最高の感動をお届けすることをお約束します。」

【プラン詳細】

はじめてのBC体験コース： BCの基礎を学ぶ、30代～70代の初心者専用プラン。

和田小屋 宿泊BCツアー： 平日限定。夜の語らいと朝の極上Japowを約束する特別泊。



■ Japow(ジャパウ)とは、

「Japan powder snow（日本のパウダースノー）」を略した造語です。主に海外のスキーヤーやスノーボーダーの間で使われる言葉で、日本の雪質の良さ、特に北海道、東北、そして新潟で体験できる「ふわふわ」で軽いパウダースノーを指します。

私たち南魚沼・湯沢のJapowは、極寒で底づきしてしまうような軽すぎるパウダーではなく、まるで雲の上を滑っているかのような、軽すぎず重すぎない極上のパウダースノーをお楽しみいただけます。



【詳細・お申し込み】

公式サイト：https://japow.co.jp/kagura-backcountry-boss/

中国からのお客様30代のスノーボーダー加藤学サブガイド標高1350mのゲレンデ内に泊まるJapowの拠点田代湖をバックに”はい！ポーズ”



【詳細・お申し込み】

公式サイト：https://japow.co.jp/kagura-backcountry-boss/