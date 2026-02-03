頭皮科学と美容技術の融合　ダイソンビューティー初スカルプバブルトリートメント「Dyson Amino(TM)」発表

ダイソン株式会社

（*本資料は、英国で2026年2月3日9時（現地時間）に発表されたプレスリリースの日本語抄訳です）

ダイソンビューティー（ダイソン創業者 ジェームズ ダイソン）は、すべての頭皮と髪質を保護・保湿・強化するための洗い流さないスカルプバブルトリートメント「Dyson Amino(TM)（ダイソンアミノ）」（日本発売未定）を発表しました。このトリートメントは、臨床試験で、余分な皮脂を減らすことが証明されています。ダイソンファームで栽培された大麦と、スキンケア成分を配合し、頭皮バリアのサポートとアンチエイジングに、画期的な成果を生み出します。

Dyson Amino 11(TM)ブレンド

ダイソンファームで栽培された大麦を11種類のアミノ酸と配合しています。大麦は、毛包を養い、頭皮の健康を改善し、髪の成長を支える栄養素が豊富に含まれています。Dyson Amino 11(TM)ブレンドには、ビタミン、鉄や亜鉛などのミネラル、抗酸化物質が含まれており、髪を強化し、ツヤの改善に役立ちます。

“農業と美容は、まったく別世界のように見えるかもしれませんが、どちらも科学に根ざしています。これまで私たちは、ダイソンファームで栽培され、検査、精製された原材料を用いて、美しさのパフォーマンスを向上させる方法を探求してきました。これは、単に人工的に作られたものではなく、自然から育てられたものであるという点が異なります。

私たちの農場で大麦を栽培することで、そのアミノ酸プロファイルを活用して頭皮のバリア機能と水分補給を支えています。大麦のアミノ酸プロファイルは栄養素が豊富で、健康な髪の基盤となる強力な成分です。”

ジェームズ・ダイソン、創業者兼チーフエンジニア

スカルプバブルトリートメント「Dyson Amino(TM)」

ダイソンの新しい「Dyson Amino(TM)」は、頭皮の潤い、鎮静、保護を目的とした洗い流さない頭皮用トリートメントです。すべての髪のタイプや頭皮タイプに対応し、臨床試験および皮膚科検査で、証明されています。

主な特徴- 最適な頭皮環境のためにバランスが取れています潤いと油分のバランスを整えることで頭皮バリア機能を向上させ、頭皮の水分を増加させながら皮脂を減少させます。- 軽く、べたつかない質感正確なノズル設計により、狙った場所に簡単に塗布できます。また、バブルからセラムに変化するテクスチャーが均一に広がり、べたつかず、スタイルを乱さずに仕上げます。- Dyson Amino 11(TM)ブレンドダイソンファームで栽培された大麦は、頭皮バリアを支えるために11種類のアミノ酸を配合しています。- 強力なスキンケア成分頭皮バリアを強化するためにナイアシンアミドとエクトインナチュラル(R)が含まれています。さらにカフェインが頭皮の血行を促進し、健康な髪の成長をサポートします。- より強く、健康的に見える髪のためにより強く健康的な髪を育てる最適な頭皮環境を促進し、頭皮バリアを保護します。

使い方:

適量（8～10プッシュ）をタオルドライ後や乾いた頭皮に直接塗布し、マッサージするようになじませてください。バブルからセラムに変化するテクスチャーが均一に広がり、べたつかず、スタイルを乱さずに仕上げます。詰め替え用カートリッジの販売も計画されています。

ダイソンのヘアケアシリーズラインナップ

ダイソンはヘアケアのあらゆる段階をサポートするための包括的なラインアップを提供します。

「Dyson Chitosan(TM)」：

髪を保護しつつスタイルを向上させるヘアスタイリング剤シリーズ

「Dyson Omega(TM)」：

髪を内側から強くし、ツヤを最大限に引き出すヘアケア剤シリーズ

「Dyson Amino(TM)」：

頭皮バリアを守り、頭皮と髪の健康をサポートするスカルプケア剤

ダイソンファームについて

ダイソンファームは2012年に設立され、リンカンシャー、オックスフォードシャー、グロスターシャー、サマセットにまたがる36,000エーカーの土地を展開する英国最大の農業事業です。ダイソンは、家族経営の企業として、英国における持続可能な農業への長期投資に注力し、技術を通じて農業を革新することを目指しています。ハイテクで精密な農業と自然環境の健康を統合し、未来に備えた農業モデルを創出しています。

これまでに、ダイソンは土地購入を除き、技術、設備、インフラに1億4,000万ポンドを投資しています。現在、ダイソンファームは英国の小麦、大麦、油糧種子、エンドウ豆、ジャガイモの生産者トップ5に数えられ、再生可能エネルギーを活用した26エーカーの温室で家畜の飼育や季節外のイチゴ栽培も行っています。

“ダイソンファームは、再生技術を用いて正確かつ持続可能に農業を行っています。私たちは英国の主食を大規模に生産しており、小麦、大麦、ジャガイモ、エンドウ豆、そして季節外のイチゴも生産しています。これらは嫌気性消化槽のおかげで、グリーンエネルギーを生み出し、巨大な温室を加熱して一年中イチゴを育てています。多様な作物と高度な技術を持つ農学チームにより、ダイソンのヘアケア製品の配合をさらに進化させる有効成分の研究が可能です。“

ダニエル・クロス、ダイソンファーム マネージングディレクター

「Dyson Amino(TM)」の日本での発売は未定です。処方や製品仕様は変更になる場合があります。