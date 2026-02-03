【オンライン開催】勤次郎株式会社 2025年12月期 決算説明会のお知らせ

　勤次郎株式会社（本社：東京都千代田区、社長：加村 光造）は、2025年12月期決算説明会を、下記の通りオンラインにて開催いたします。


当日はライブ配信にて実施し、後日アーカイブ映像（録画版）もご視聴いただける予定です。ぜひご参加賜りますようお願い申し上げます。


■開催概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/166714/table/23_1_f94173b3d4bcbc30184910c60aa81a09.jpg?v=202602030121 ]


皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。


商号：勤次郎株式会社


代表者：代表取締役社長　加村 光造


所在地：〒101-0021　東京都千代田区外神田四丁目14番1号　秋葉原UDXビル 南18階


事業内容：HRM(Human Resource Management)ソリューションサービスの提供


資本金：40億9,930万円


URL：https://www.kinjiro-e.com