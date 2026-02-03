【期間限定：1/31（土）~2/7（土）】ダーマコスメティックブランド『MEDIHEAL（メディヒール）』、全国18店舗のロフトにてPLAVEコラボレーションの特設コーナーをオープン！
韓国で15年連続売上No.1*¹ を誇るダーマコスメティックブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」が、2026年1月31日（土）から2月7日（土）までの7日間、全国18店舗のロフトにて “PLAVE（プレイブ）” コラボレーションの特設コーナーをオープンいたしました。
メディヒールのグローバルアンバサダーを務め、日本でも絶大な人気を誇る韓国発バーチャルアイドルグループ PLAVEとのコラボレーション企画として、期間限定でコラボイベントを実施！
3,600円（税込）以上のご購入でもらえるPLAVE フォトカードやアクリルスタンドなど、今だけしか手に入らない豪華特典をご用意しました。
また今回の特設コーナーでは、”グローバル累計販売数量33億枚*² ”を突破し、たった1枚でスペシャルケアが叶うメディヒールの代表アイテム『エッセンシャルマスク』と、2025年下半期に”ベストコスメ計13冠*³ “を達成した、毎日使える大容量シートマスク『30枚マスク』をお買い求めいただけます。
メディヒールとPLAVEの魅力が詰まった特設コーナーとなっていますので、ここでしか出会えない【 MEDIHEAL × PLAVE 】をぜひ見つけにきてください！
■ 特設コーナー詳細
開催期間：2026年1月31日（土）～2026年2月7日（土）【7日間】
開催チャネル：ロフト
対象店舗：ロフト一部対象店舗(https://www.loft.co.jp/shop_list/)（18店舗）
対象店舗一覧：
池袋ロフト、梅田ロフト、大宮ロフト、川崎ロフト、吉祥寺ロフト、京都ロフト、銀座ロフト、神戸ロフト、栄ロフト、渋谷ロフト、新天神ロフト、仙台ロフト、千葉ロフト、新潟ロフト、西宮ロフト、二子玉川ロフト、町田ロフト、横浜ロフト
■ コラボイベント
条件
メディヒール 全商品対象 3,600円（税込）以上ご購入
ご購入特典１.
PLAVE フォトカード５枚
ご購入特典２.
PLAVE 全身アクリルスタンド１個
※数量限定の為、在庫がなくなり次第終了となります。
※一部店舗でお取り扱いがない場合がございますので、予めご了承ください。
※商品購入後、不良品以外の返品は出来かねますのでご注意ください。
■ OUR SOLUTION, FOR ALL 「MEDIHEAL（メディヒール）」
すべての人が、自分本来の美しさを引き出せるように 私たちは研究し続けます。
韓国のL&P COSMETIC社ブランドMEDIHEAL(メディヒール)は、様々な肌悩みに寄り添い誰でも手軽に使えるダーマスキンケアソリューションを提供するグローバルダーマコスメティックブランドです。世界中で高い人気を誇るシートマスクは、これまでに世界44カ国以上で累計33億枚以上を販売*² するなど、広く支持を集めています。
*¹ 韓国オリーブヤング マスクパック累積販売数量 第1位（2011年-2025年）
*² メディヒール シートマスク累計販売数量（2009年～2025年 L&P社出荷実績に基づく）
*³ 2025年における受賞実績に基づく
▼メディヒール公式ショップ
Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/medihealofficial
Rakuten公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/mediheal/
Amazon公式ショップ：https://www.amazon.co.jp/stores/Mediheal/page/EAF8481B-74C8-42B5-A410-3071F68E0FF1
▼メディヒール公式SNS
公式Instagram：@mediheal_jp（https://www.instagram.com/mediheal_jp/）
公式X：@mediheal_jp（https://x.com/mediheal_jp）
公式LINE：@795zmnnh（https://line.me/R/ti/p/@795zmnnh）
公式＠COSME：（https://www.cosme.net/brands/115460/?nt=1）
公式LIPS：@brand_official_9fco（https://lipscosme.com/users/@brand_official_9fco）
MEDIHEAL（メディヒール）
▼お客様お問い合わせ先
メディヒール（韓国高麗人蔘社）
03-6279-3606
※日本代理店窓口：(株)韓国高麗人蔘社
▼プレスお問い合わせ先
(株)メディア・グローブ メディヒールPR事務局
mediheal-pr@mediaglobe.co.jp