新たな事業に挑戦する道内企業を動画で紹介

公益財団法人北海道中小企業総合支援センター

当センターでは、道内の中小企業・小規模事業者の販路拡大・事業展開を支援するため、公募により選出した企業の新たな製品・サービスについてプレゼンテーション動画を作成しました。

この動画を当センターの公式YouTube チャンネルで本日から公開します。

あわせて、当センターHP の「ほっかいどう受注企業ガイド」内に新たに特設ページを設置します。





＜公式ＹｏｕTube チャンネル＞

公開日： 2 月3 日（火）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.youtube.com/playlist?list=PL33FHfk4SRZycXz_axJjmxqtRkNt756Tb

＜ほっかいどう受注企業ガイド特設ページ＞

公開日： 2 月3 日（火）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.hokkaido-juchukigyo-guide.info/presentation2025/

【プレゼン企業一覧】

１. 株式会社FORH BODY PERFORMANCE（札幌市）

新製品：コンディショニングプロテインBiotto ビオット (飲むオールインワンプロテイン)

２. 株式会社エルムデータ（札幌市）

新製品：衛星通信対応データロガー「Dott ドット-・Uユー」(道内面積カバー率を100%近くに)

３. 株式会社TackMore（函館市）

新サービス：デジタル名刺SaaS「Reme リミーmore モア」 (アプリ不要なデジタル名刺)



４. 高卒就職マッチング にか（上砂川町）

新サービス：― 道内中小企業の採用課題を解決―

高卒人材の採用・自社の魅力発信から雇用定着までをサポートする一貫伴走サービス



５. 株式会社くりおこクラフト（栗山町）

新製品：くりやまクラフト（ビール）