四国アルフレッサ株式会社によるISO9001認証取得について

アルフレッサ ホールディングス株式会社

当社の子会社で医療用医薬品等卸売事業を行う四国アルフレッサ株式会社（本社：香川県高松市、代表取締役社長：清下洋介、以下「四国アルフレッサ」）は、品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証をロジスティクス業務部四国物流センターにおいて取得いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

アルフレッサグループは、グループ理念※１の中で、「私たちは、常に安心できる商品・サービスを提供し、お客さま満足度の向上に努めます」と定めています。また、「25-27 中期経営計画 Vision2032 Stage2 ～総合力で未来を切り拓く～」※２における医療用医薬品等卸売事業の事業戦略において、「ステークホルダーが求めるロジスティクス体制構築」をテーマとして掲げ、物流センターにおける自動化・機械化、さらなる品質向上を積極的に進めています。流通品質強化の一環として、品質マネジメントシステムに関する国際規格ISO9001の認証取得をグループ全体で推進しており、このたび四国アルフレッサがロジスティクス業務部四国物流センターにおいて認証を取得いたしました。アルフレッサ株式会社、ティーエスアルフレッサ株式会社、株式会社琉薬、明祥株式会社、東北アルフレッサ株式会社に続き、6社目のISO9001認証取得となります※３。

当社グループは、引き続きグループ全体でISO認証取得の取り組みを進め、お得意様・お取引先の満足度の向上に取り組んでまいります。

※１ グループ理念

https://www.alfresa.com/about/philosophy/

※２ ご参考：2025年5月15日発表

「25-27 中期経営計画 Vision2032 Stage2 ～総合力で未来を切り拓く～」策定のお知らせ

https://ssl4.eir-parts.net/doc/2784/ir_material15/250636/00.pdf

※３ アルフレッサ メディカルサービス株式会社が2006年にSPD事業におけるISO9001認証を取得しております。

■登録内容

※４ UKAS：英国認証機関認定審議会（United Kingdom Accreditation Service）の略称であり、英国の国家認定機関です。

※５ SGSジャパン株式会社：1987年に設立された民間検査・検証、試験、認証サービスのリーディングカンパニーです。国

内外で幅広い産業分野に対応しており、SGSグループ全体では、115ヶ国以上の国々の2,500を超える拠点と99,500名

を超えるスタッフによりグローバルにサービスを提供しています。

以上