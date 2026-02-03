JR仙台駅西口より徒歩7分「KOKO HOTEL 仙台駅前 Central」2026年5月開業。― 宿泊予約を2026年2月3日（火）より受付開始 ―

ポラリス・ホールディングス株式会社

ポラリス・ホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田口洋平）の子会社である株式会社ミナシアは、2026年5月1日（金）に「KOKO HOTEL 仙台駅前 Central」を開業します。

それに先立ちまして公式サイトを立ち上げ、2026年2月3日（火）より宿泊予約の受付を開始します。

公式サイト： https://koko-hotels.com/sendai_central

JR仙台駅西口より徒歩7分。ビジネスにも観光にも軽やかに動ける好立地

外観イメージ

KOKO HOTEL 仙台駅前 Centralは、JR仙台駅西口から徒歩約7分、KOKO HOTEL 仙台駅前 West と South の中間に位置し、都市の利便性と落ち着いた滞在を両立する都市型ホテルです。

立地に優れた当ホテルは、どんな目的でも動きやすく、仙台市内はもちろん宮城県内各地へのアクセスも快適。

周辺には飲食店やカフェ、コンビニが揃い、ビジネスエリア、ショッピング、グルメを自在に楽しめる絶好のロケーション。

一番町商店街や国分町も徒歩圏内で、昼も夜も仙台の街を満喫できます。

“動きやすさ”と“くつろぎ”を兼ね備えた、仙台滞在の新しい拠点。観光にも仕事にも偏らない「ちょうど真ん中」という立地が、滞在の自由度をさらに高めてくれます。

洗練された空間に、ほっと安らぐ温もりを―

客室は、木の質感と落ち着いた色合いを基調にした、シンプルで洗練されたデザイン。シモンズ製ベッドを採用し、旅や仕事の疲れをやさしく包み込みます。

全室無料Wi-Fi、加湿空気清浄機、充実した電源環境を備え、短期滞在から連泊まで快適にご利用いただけます。街の中心にありながら、静かに自分の時間へと戻れる空間です。

また、KOKO HOTELならではのゲストに寄り添う細やかな心遣いも。客室には快適なバスアメニティを備え、女性のお客様にも嬉しいスキンケア用品を用意しています。滞在中の動線や使いやすさにも配慮し“派手ではないけれど、ちょうどいい”心地よさを大切にしています。

スタンダードダブルルームスタンダードツインルームファミリーバンクルーム

＜客室タイプ＞

・チェックイン 15:00 ／ チェックアウト 11:00

・宿泊料金は曜日やプランにより変動します。詳細は公式HPをご確認ください。

「EYE WAKE」一日の始まりを整える朝食

朝食では宮城県産食材を取り入れたメニューを中心に、和洋バランスよく楽しめるラインナップをご用意。やさしい味わいの料理と、香り豊かなコーヒーが、忙しい朝にも穏やかなリズムをもたらします。その日をどう過ごすか、気持ちを整える大切な時間を、落ち着いた空間でゆったりとお楽しみいただけます。

【営業時間】7:00-10:00（L.O.9:30）

【ホテル概要】

住所 ：〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4丁目3番8

交通 ：JR「仙台駅」西口より徒歩7分

東北自動車道「仙台宮城IC」より車で約20分

客室数 ：全117室

電話番号 ：022-393-5525

公式サイト ：https://koko-hotels.com/sendai_central

■ポラリス・ホールディングス株式会社について

会社名：ポラリス・ホールディングス株式会社（Polaris Holdings Co., Ltd.）

【東証スタンダード 証券コード：3010】

所在地：東京都中央区新川1丁目23-5 ONE SHINKAWA

代表者：代表取締役社長 田口 洋平

事業内容：ホテル運営事業、ホテル投資事業

URL： https://www.polaris-holdings.com/

【国内外のホテルを運営するポラリス・ホールディングスグループ】

ポラリス・ホールディングスは、これまでオリジナルブランドである「KOKO HOTEL」、グローバルホテルブランドの「Best Western」、東北地方を中心にロードサイド型ホテルとして展開する「バリュー・ザ・ホテル」及びフィリピン共和国において「Red Planet」のブランドのもと国内外でホテルを展開してきましたが、「ホテルウィングインターナショナル」及び「テンザホテル」を展開する株式会社ミナシアと2024年12月に経営統合し、国内外で109店舗16,041室（※）のホテルを展開しています。

（※2025年12月26日現在、運営予定のホテルを含む）